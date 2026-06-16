«مونديال 2026»: محاولات غانية مستمرة لمنح بارتي تأشيرة كندا

حضر ممثلون عن الحكومة الغانية، الثلاثاء، أمام المحكمة الفيدرالية الكندية في محاولة للحصول على إلغاء قرار رفض منح تأشيرة دخول لنجم المنتخب توماس بارتي، الذي من المقرر أن يُحاكم بتهمة الاغتصاب في عام 2027 ببريطانيا، وفقاً لما أوردته «هيئة الإذاعة الكندية العامة».

وتأتي الجلسة، المقررة الثلاثاء عند الساعة الـ02:00 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، بعد أن تقدمت غانا رسمياً، السبت، باحتجاج على قرار السلطات الكندية منع لاعب الوسط الغاني من دخول البلاد.

ولم يتمكن بارتي (33 عاماً)، لاعب وسط آرسنال الانجليزي السابق وفياريال الإسباني الحالي، من السفر إلى تورونتو، حيث تستهل غانا مشوارها في كأس العالم بمواجهة بنما يوم 17 يونيو (حزيران) الحالي. وقد أقام المنتخب الغاني معسكره التدريبي في الولايات المتحدة بجامعة براينت بمدينة بوسطن.

وكان بارتي قد دفع ببراءته من 7 تهم اغتصاب، وتهمة اعتداء جنسي واحدة، تتعلق بادعاءات مقدّمة من 4 نساء بين عامي 2020 و2022.

وضمن السياق ذاته، أكد «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» أن بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر المنتخب الغاني في بوسطن إلى كندا لخوض مباراته الافتتاحية ضد بنما.

وأوضح أنه «غير مشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المضيفة، بما فيها البتّ في طلبات التأشيرات».

ورداً على استفسار من «وكالة الصحافة الفرنسية»، امتنعت السلطات الكندية عن تأكيد رفض منح التأشيرة، موضحة أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل «بشأن الحالات الفردية».