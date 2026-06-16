أليكس ماركيز يتطلع للعودة للمنافسات في سباق التشيك

أعلنت بطولة العالم للدراجات النارية، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن الإسباني أليكس ماركيز، متسابق فريق غريسيني ريسنغ، يتطلع إلى العودة للمنافسات في سباق جائزة التشيك الكبرى على حلبة برنو، وذلك رهناً بنتائج الفحص الطبي النهائي.

وغاب ماركيز، البالغ من العمر 30 عاماً، عن سباقيْ إيطاليا والمجر، بعد تعرضه لحادث مروّع، خلال سباق جائزة كاتالونيا الكبرى، في مايو (أيار) الماضي.

ووقع الحادث عندما اصطدم ماركيز بمؤخرة دراجة بيدرو أكوستا، وانطلق نحو الحائط قبل أن ينقلب في الهواء بعد أن فقَدَ السيطرة على دراجته على الحصى.

ونُقل المتسابق الإسباني على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسر بسيط في إحدى الفقرات القريبة من الرقبة، إضافة إلى كسر في عظمة الترقوة اليمنى، ما استدعى خضوعه لجراحة.

وذكرت بطولة العالم للدراجات النارية، في حسابها على منصة «إكس»: «من المتوقع أن يعود أليكس ماركيز إلى المنافسات في سباق التشيك بانتظار اجتياز الفحص الطبي النهائي».

من جهته، أوضح فريقه: «بعد الفحوصات الطبية الأخيرة في إسبانيا، سيتوجه أليكس ماركيز إلى التشيك، نهاية هذا الأسبوع؛ على أمل الحصول على تصريح باللياقة البدنية».

ويحتل ماركيز حالياً المركز التاسع في الترتيب االعام بعد 8 جولات من الموسم، علماً بأنه أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف شقيقه الأكبر مارك ماركيز.

ومن المقرر إقامة سباق جائزة التشيك الكبرى، خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو (حزيران) 2026.