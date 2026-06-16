ضربة لإنجلترا قبل البداية... إصابة ليفرامينتو تُنهي حلمه المونديالي

تلقّى المنتخب الإنجليزي ضربة مُوجعة، قبل ساعات من مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا في «كأس العالم 2026»، بعدما بات الظهير تينو ليفرامينتو خارج حسابات البطولة، على أثر تعرضه لإصابة في عضلة الساق ستُبعده عن الملاعب لنحو ستة أسابيع.

ورغم أن الاتحاد الإنجليزي لم يصدر إعلاناً رسمياً بعد، فإن المؤشرات، وفق صحيفة «تلغراف» البريطانية تؤكد أن مدافع نيوكاسل يونايتد لن يتمكن من مواصلة مشواره في البطولة، ما دفع الجهاز الفني، بقيادة الألماني توماس توخيل، إلى التحرك سريعاً لتعويضه.

ويستعدّ مُدافع تشيلسي تريفوه تشالوباه للانضمام إلى قائمة المنتخب الإنجليزي، بديلاً لليفرامينتو، على أن يلتحق بالبعثة، عقب مواجهة كرواتيا المقررة مساء الأربعاء.

وتُعد الإصابة انتكاسة جديدة للاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، بعدما عانى، خلال الموسم الماضي، سلسلة مشكلات بدنية أثّرت على مشاركاته مع نيوكاسل، فقد غاب قرابة شهرين في نهاية الموسم بسبب إصابة في الفخذ، وسبق ذلك غياب مُشابه نتيجة إصابة عضلية أخرى.

وكان توخيل قد راهن على استدعاء ليفرامينتو ضِمن قائمته النهائية، رغم ذلك السجل الطبي المُقلق، مُفضلاً إياه على أسماء بارزة أخرى؛ لما يمتلكه من قدرة على اللعب في مركزَي الظهير الأيمن والأيسر.

وخاض ليفرامينتو آخِر ظهور له بقميص المنتخب، خلال المباراة الودية أمام نيوزيلندا، عندما شارك بديلاً في الشوط الثاني، قبل أن تُنهي الإصابة حُلمه بخوض أول بطولة كأس عالم في مسيرته.

وتمنح إصابته الجهاز الفني صداعاً إضافياً في الخط الخلفي، خاصة أن ريس جيمس، العائد من إصابات متكررة، ما زال يخضع لمراقبة دقيقة من الناحية البدنية، في حين يلعب جيد سبينس بقناع واقٍ، بعد تعرضه لكسرٍ في الفك، خلال الأسابيع الماضية.

ومن المنتظر أن يعتمد توخيل على ريس جيمس ونيكو أورايلي في مركزَي الظهيرين خلال مواجهة كرواتيا، بينما يوفر تشالوباه خياراً إضافياً في قلب الدفاع والجهة اليمنى، حال اكتمال إجراءات استدعائه رسمياً.

تأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة للمنتخب الإنجليزي الذي يطمح للذهاب بعيداً في البطولة، إذ تُشكل الإصابات المبكرة أحد أكبر المخاوف قبل انطلاق مشوار الأدوار الإقصائية المزدحم، في حال نجاح الفريق بتجاوز دور المجموعات.