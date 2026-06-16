أخضر المونديال... بيض الوجه وما قصر

نجا منتخب أوروغواي، الفائز بكأس العالم مرتين، من مفاجآت مونديال 2026 بالتعادل 1 - 1 مع نظيره السعودي في انطلاقة مشوار الفريقين بالمجموعة الثامنة.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدماً بهدف عبد الإله العمري في الدقيقة 41، وتعادل منافسه بصعوبة بهدف ماكسيميليانو أراوخو في الدقيقة 80، ليحصل كل فريق على نقطة في مجموعة انطلقت منافساتها بمفاجأة مدوية بتعادل سلبي بين إسبانيا بطل «يورو 2024»، مع منتخب الرأس الأخضر الذي يشارك في كأس العالم لأول مرة.

كنو شكَّل ثقلاً كبيراً في وسط الميدان (أ.ف.ب)

وحرم هذا التعادل أيضاً المنتخب السعودي من رد اعتباره من الخسارة أمام أوروغواي بنتيجة صفر - 1 في الدور الأول لمونديال 2018 الذي أُقيم في روسيا.

وشهدت الجولة الأولى لهذه النسخة مفاجآت عدة مثل تعادل المغرب مع البرازيل 1 - 1، وقطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا بالنتيجة نفسها، إضافة إلى تعادل اليابان مع هولندا بنتيجة 2 - 2، وفوز أستراليا على تركيا 2 - صفر.

فرحة سعودية لم تكتمل (أ.ف.ب)

وفي الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، سيخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً جديداً أمام إسبانيا، مساء الأحد المقبل، بينما ستلعب أوروغواي ضد الرأس الأخضر في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

في الدقائق الأولى من المباراة، تألَّق محمد العويس حارس المرمى السعودي، وأنقذ شباكه بالتصدِّي لتسديدة ماكسيميليانو أراوخو، وبعدها رأسية من فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد في أول 6 دقائق.

العويس بطل الملحمة الكروية بلا منازع (إ.ب.أ)

دخل الأخضر أجواء اللقاء تدريجياً بتسديدة لسالم الدوسري بجوار القائم بعد تمريرة من مصعب الجوير في الدقيقة 18، وبعدها بـ3 دقائق مرَّت رأسية رودريغو بنتانكور بجوار القائم لتضيع فرصة جديدة لأوروغواي.

في آخر 10 دقائق كان المنتخب السعودي الأكثر خطورة، حيث تصدَّى حارس المرمى فرناندو موسليرا لتسديدة من عبد الإله العمري قبل أن يفتتح العمري النتيجة بعدها بعد ركلة ركنية ارتقى لها محمد كنو برأسية قوية، وأكملها العمري بقدمه في الشباك.

البريكان في محاولة تهديفية (أ.ف.ب)

وسعت أوروغواي لإدراك التعادل، لكن العويس تصدَّى لمحاولة جديدة أمام فيدريكو فيناس، بعدها ذهبت رأسية داروين نونيز بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الأخضر».

في الشوط الثاني، هدَّد فيناس ومانويل أوغارتي المرمى السعودي بأكثر من محاولة خطيرة، كانت أقربها تسديدة أوغارتي التي ارتدت من القائم الأيمن، بعدها تصدَّى محمد العويس لتسديدة جديدة من فيدريكو فالفيردي.

دونيس يوجه ناصر الدوسري قبل الزج به (أ.ب)

لم ينتبه الدفاع السعودي لخطورة فيناس الذي ارتقى لكرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها بضربة رأس أبعدها العويس بيده، ليكملها ماكسيميليانو أراوخو بيسراه في الشباك، ويمنح أوروغواي التعادل في الدقيقة 80.

طمع المنتخب الأوروغواياني في تسجيل هدف ثانٍ، حيث أضاع أكثر من محاولة مثل رأسية سيباستيان كاسيرس فوق العارضة، ثم تسديدة قوية من برايان رودريغيز بجوار القائم في الدقيقتين 83 و84، وردَّ الأخضر السعودي بتسديدة خطيرة لسعود عبد الحميد لاعب لانس الفرنسي مرَّت فوق العارضة بالدقيقة 87.

جماهير سعودية ساندت «الأخضر» في مباراته المونديالية (رويترز)

احتسب الحكم 7 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، كان بطلها حارس المرمى السعودي محمد العويس، الذي أنقذ مرماه من فرصتين خطيرتين لنيكولاس دي لا كروز، وفيدريكو فالفيردي، بعدها مرَّت رأسية سيباستيان كاسيرس بجوار القائم.

أداء رجولي قدَّمه نجوم «الأخضر» أمام أوروغواي (رويترز)

وحاول جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، تنشيط الصفوف أمام ضغط أوروغواي بـ3 تبديلات دفعة واحدة، بإشراك عبد الله الحمدان وفراس البريكان وعلي لاجامي، مكان متعب الحربي والبريكان وسعود عبد الحميد.

وواصل العويس تألقه بالتصدي لفرصة جديدة وأخيرة أمام بريان رودريغيز في الدقيقة 96، ليمنح الحارس السعودي منتخب بلاده نقطة ثمينة.