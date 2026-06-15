«دورة برلين»: سيرينا ويليامز تواصل استعدادها لخوض منافسات الزوجي

واصلت أسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز استعدادها لمباراتها الثانية بعد عودتها إلى ملاعب التنس، وذلك في منافسات الزوجي ببطولة برلين المفتوحة للتنس.

ونشرت النجمة سيرينا (44 عاماً) صوراً ومقاطع فيديو على حسابها في منصة تبادل الصور «إنستغرام» وهي تتدرب على ملعب عشبي قبل انطلاق البطولة، التي تعد بمثابة استعداد لبطولة ويمبلدون.

وعادت ويليامز، الفائزة بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، إلى ملاعب التنس في منافسات الزوجي ببطولة كوينز الأسبوع الماضي بعد اعتزال دام لأربعة أعوام.

وفازت في مباراتها الأولى مع شريكتها الكندية فيكتوريا مبوكو، لكنهما اضطرتا للانسحاب من دور الثمانية بعد إصابة الأخيرة.

ومن المقرر أن تلعب ويليامز إلى جانب اللاعبة التشيكية كارولينا موخوفا الثلاثاء، إلا أن المباراة الافتتاحية قد يتم تأجيلها بسبب تقلبات الطقس في العاصمة الألمانية.

ولم يتأكد بعد موعد المؤتمر الصحافي للبطلة الأولمبية أربع مرات، والمقرر عقده الاثنين.

من المتوقع أن تشهد منافسات الفردي نجمات بارزات، من بينهن المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا، وبطلة «أستراليا المفتوحة»، الكازاخية إيلينا ريباكينا، ووصيفة بطولة أميركا المفتوحة، الأميركية جيسيكا بيغولا، حيث تنطلق مباريات دور الـ32 يوم الاثنين.

وتعد إيفا ليس، المصنفة 80 عالمياً، والتي حصلت على بطاقة دعوة، الألمانية الوحيدة حالياً في القرعة الرئيسية للبطولة، وستواجه اللاعبة المولودة في هامبورغ، والتي أجرت القرعة يوم السبت، لاعبة متأهلة من التصفيات في الدور الأول.

وانتهى مشوار اللاعبة الألمانية إيلا سايدل، البالغة من العمر 21 عاماً، في البطولة بالفعل، بعد خسارتها بنتيجة 6/3 و6/4 في الدور التمهيدي الأول أمام الفرنسية ديان باري.