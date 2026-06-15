23 مليوناً شاهدوا مباراة ألمانيا وكوراساو على شبكة «إيه آر دي»

شاهد أكثر من 23 مليون شخص المباراة الافتتاحية للمنتخب الألماني لكرة القدم في كأس العالم، الأحد، على شبكة قنوات «إيه آر دي».

وذكرت شركة «إيه جي إف» الألمانية لحساب نسب مشاهدات التلفزيون واستهلاك المحتوى المرئي، الاثنين، أن متوسط عدد المشاهدين بلغ 23.427 مليون شخص لمتابعة الفوز الكبير 7 - 1 على كوراساو عبر قناة «داس إرستي» التابعة لـ«إيه آر دي»؛ مما منحها حصة سوقية بلغت 70.2 في المائة.

كما نُقلت المباراة، التي أقيمت في هيوستن بالولايات المتحدة، عبر منصة «ماجينتا تي في» التابعة لشركة «دويتشه تليكوم» للبث التلفزيوني والرقمي، إلا إن الشركة لا تنشر أرقام المشاهدة الخاصة بخدمة البث لديها.

وجاءت أرقام مشاهدة المباراة الافتتاحية على «إيه آر دي» أعلى بكثير من كأس العالم السابقة في قطر، حيث شاهد 9.23 مليون شخص فقط خسارة ألمانيا 1 - 2 أمام اليابان، بحصة سوقية بلغت 59.7 في المائة.

شاهد أكثر من 23 مليون شخص المباراة الافتتاحية للمنتخب الألماني على شبكة قنوات «إيه آر دي» (أ.ف.ب)

كما تجاوزت أيضاً مباراة افتتاح بطولة «يورو 2024» التي أقيمت في ألمانيا، عندما تابع 22.49 مليون شخص المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على أسكوتلندا 5 - 1 بنسبة مشاهدة بلغت 69 في المائة.

لكن مباريات افتتاح منتخب ألمانيا في بطولات كأس العالم السابقة سجلت أرقاماً أعلى، حيث تابع 25.97 مليون شخص المباراة التي خسر فيها أمام المكسيك 0 - 1 في «مونديال روسيا 2018» بحصة سوقية بلغت 81.6 في المائة. كما شاهد 26.36 مليون شخص المباراة التي فاز فيها على البرتغال برباعية نظيفة في «مونديال البرازيل 2014»، وهي البطولة التي توج بها المنتخب الألماني لاحقاً.

وظهر الاهتمام بالمونديال، المُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مرتفعاً في ألمانيا حتى الآن، حيث تابع 10.038 مليون شخص في المتوسط مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم الخميس، بحصة سوقية بلغت 46.5 في المائة.