الصحافة الأوروغوايانية تحذّر بيلسا واللاعبين: احترموا المنتخب السعودي... لا تستهينوا به

تعيش أوروغواي حالة ترقب كبيرة قبل ساعات من مباراتها الأولى في كأس العالم 2026 أمام السعودية؛ إذ خصصت الصحف والمواقع الرياضية الرئيسية مساحات واسعة للحديث عن المواجهة التي تُعدّ مفتاح مشوار المنتخب في المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً إسبانيا والرأس الأخضر.

صحيفة «أوفاسيون» الأوروغوايانية، ركزت بشكل أساسي على المؤتمر الصحافي للمدرب مارسيلو بيلسا قبل المباراة، وجاء عنوانها الأبرز حول مسؤولية الجهاز الفني عن الإصابات التي ضربت المنتخب قبل البطولة، لكنها تطرقت أيضاً إلى السعودية بشكل مباشر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلسا لا ينظر إلى المنتخب السعودي بوصفه منافساً دفاعياً؛ بل بوصفه فريقاً يسعى إلى فرض أسلوبه في اللعب. كما نقلت عنه قوله إنه لا يتوقع مواجهة منتخبات «تلعب فقط للدفاع»، في إشارة واضحة إلى احترامه قدرات المنتخب السعودي.

وفي تقرير منفصل حمل عنواناً عن السعودية بوصفها المنافس الأول لأوروغواي في المونديال، استعرضت «أوفاسيون» استعدادات «الأخضر» تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

وذكرت أن المنتخب السعودي وصل إلى البطولة بعد فترة إعداد «تركت انطباعات متباينة»، مشيرة إلى أن تغيير الجهاز الفني قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم، جعل من الصعب التنبؤ بالشكل الحقيقي للفريق. وأضافت أن السعودية تمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق رغم بعض المشكلات الدفاعية التي ظهرت في المباريات الودية الأخيرة.

أما صحيفة «لا دياريو» الأوروغوايانية فعنونت تقريرها: «السيطرة على المشاعر: أوروغواي تبدأ مشوارها أمام السعودية»، وركزت على الجانب النفسي للمباراة أكثر من الجانب الفني. وأشارت إلى أن المواجهة الافتتاحية غالباً ما تكون الأخطر في أي بطولة كبرى، وأن الجهاز الفني بقيادة بيلسا يحاول منع اللاعبين من الوقوع في فخ الاستعجال أو التوتر أمام منافس قادر على استغلال الأخطاء.

وفي الجانب الفني، تتفق معظم الصحف الأوروغوايانية على أن المباراة أمام السعودية تُعدّ «إلزامية الفوز» بالنسبة لـ«لا سيليستي». فالصحافة هناك ترى أن الصراع الحقيقي على صدارة المجموعة سيكون مع إسبانيا، وبالتالي فإن فقدان أي نقاط أمام السعودية قد يعقد الحسابات مبكراً، ويضع المنتخب تحت ضغط كبير قبل الجولات التالية، بحسب صحيفة «كربيتو».

كما حذرت عدة تقارير من الاستهانة بالمنتخب السعودي، مستذكرة ما حدث في مونديال 2022، عندما فاجأ العالم بفوزه التاريخي على الأرجنتين. وترى الصحافة الأوروغوايانية أن السعودية أثبتت سابقاً قدرتها على إسقاط الكبار عندما تدخل المباريات دون ضغوط، وهو ما يجعل المواجهة أكثر تعقيداً مما توحي به الفوارق على الورق.

وفيما يتعلق بالتشكيلة، تصدّر اسم فيديريكو فالفيردي عناوين الصحف بوصفه القائد الفعلي للمشروع الذي يقوده بيلسا، إلى جانب داروين نونييس الذي يُنظر إليه بوصفه سلاحاً هجومياً رئيسياً في البطولة. وفي المقابل، يواصل الإعلام الأوروغواياني متابعة ملف الإصابات، خصوصاً رونالد أراوخو وجورجيان دي أراسكايتا، باعتباره أكبر مصدر قلق قبل ضربة البداية.