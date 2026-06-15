في حضور ترمب... جايثجي يصعق توبوريا ويفوز بلقب وزن الخفيف بالفنون القتالية

قلَب الأميركي جاستن جايثجي الطاولة على إيليا توبوريا، ليحقق فوزاً مفاجئاً ويحصد لقب وزن الخفيف في منافسات «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة، خلال فعالية «يو إف سي فريدم 250»، التي أُقيمت، أمس الأحد، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

ترمب حضر المباراة القتالية (رويترز)

وبعد أن تفوَّق توبوريا في أول جولتين، فاجأ جايثجي مُنافسه الإسباني بضربة قوية بيده اليمنى، قبل أن يُتبعها بسلسلة من اللكمات القوية جعلت وجهه متورماً ودامياً.

وبدا أن توبوريا يعاني صعوبة في الرؤية وخضع لفحص طبي قبل مواصلة الجولة الرابعة، لكن فريقه قرر الانسحاب قبل الجولة الأخيرة.

قلَب الأميركي جايثجي الطاولة على إيليا توبوريا ليحقق فوزاً مفاجئاً ويحصد لقب وزن الخفيف (رويترز)

وقال جايثجي: «لا أستطيع حتى تصديق ذلك... كنت أعلم أنني سأضطر إلى تجاوز الجولة الأولى، فمهاراته لا تُضاهى عندما يكون في كامل لياقته، لكن قدرتي على التحمل وإصراري وشغفي ستساعدني على تجاوز ذلك».

وهذا النزال الحدث الرياضي الاحترافي الأول الذي يستضيفه البيت الأبيض ويُعد جزءاً أساسياً من احتفالات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وفي الحدث الرئيسي الثاني، هيمن الفرنسي سيريل جان على معركته مع البرازيلي أليكس بيريرا، قبل أن يحقق فوزاً مذهلاً بالضربة القاضية في الجولة الثانية، ليصبح بطل الوزن الثقيل المؤقت في الفنون القتالية المختلطة.