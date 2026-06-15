بداية محبطة... تونس تخسر أمام السويد بخماسية

تكبّد المنتخب التونسي هزيمة ثقيلة أمام نظيره السويدي 5 - 1 في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الاثنين.

وسجل ياسين العياري ثنائية افتتحها في الدقيقة السابعة عندما استغل كرة مرتدة من الدفاع التونسي وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وأضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30 إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة أرضية قوية.

وقلص عمر الرقيق الفارق بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين إثر ركلة حرة نفذها حنبعل المجبري.

وفي الشوط الثاني، استغل فيكتور يوكريش خطأ فادحاً من إلياس السخيري ليجعل النتيجة 3 - 1 للسويد في الدقيقة 59، قبل أن يضيف ماتيس سفانبرغ الهدف الرابع الذي احتسبه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل العياري ثاني أهدافه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس مهيب الشامخ واستقرت في الشباك.