«إن بي إيه»: توقيف العشرات في أعمال عنف بنيويورك عقب فوز نيكس باللقب

أعلنت شرطة نيويورك، الأحد، توقيف 63 شخصاً بعدما تدفقت حشود جامحة إلى شوارع المدينة احتفالاً بفوز نيويورك نيكس بلقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه) منذ 53 عاماً.

وأفاد متحدث باسم شرطة نيويورك بإصابة شخص بطلق ناري وطعن أربعة آخرين، حيث قام المحتجون بتحطيم سيارات الشرطة بالهراوات، ما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي وإضرام النار في حافلات مدرسية.

وأوضح المسؤول أن عشرات الآلاف من الأشخاص تدفقوا إلى شوارع نيويورك خلال مباراة ليلة السبت التي فاز فيها نيكس على سان أنتونيو سبيرز في سان أنطونيو بولاية تكساس، وتصاعدت أعمال التخريب بشكل ملحوظ.

وأفادت الشرطة بإصابة عشرة من رجال الشرطة، من بينهم شرطي تعرض للكم في وجهه وآخر أصيب بزجاجة.

ونُقل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، أُصيب بطلق ناري بالقرب من ميدان تايمز سكوير في مانهاتن، إلى المستشفى بسيارة شرطة، نظراً لعدم تمكن سيارة الإسعاف من الوصول إلى الشوارع بسبب الحشود.

وأعلنت الشرطة أنه تم إضرام النار في خمس حافلات مدرسية أو تدميرها، وإلحاق أضرار جسيمة بخمس سيارات شرطة، بالإضافة إلى عدد من السيارات الخاصة.

واندلعت مشاجرات، وتسلق المشجعون أعمدة الإنارة وإشارات المرور، وأطلقوا الألعاب النارية وسط الحشود.

وتزامنت الاحتفالات مع انطلاق المباراة الأولى لكأس العالم لكرة القدم بين المغرب والبرازيل على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرزي المجاورة، حيث احتشد آلاف المشجعين من المنتخبين في شوارع مانهاتن.

وكانت الحافلات المدرسية المدمرة تُستخدم لنقل الناس من المدينة إلى الملعب لحضور مباريات كأس العالم.

ووجهت السلطات المحلية إلى الموقوفين تهم الاعتداء على ضابط شرطة، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، والإخلال بالنظام العام، وتهم أخرى.

وأعلن زهران ممداني، عمدة نيويورك، تنظيم موكب احتفالي الخميس احتفالاً بفوز نيويورك نيكس.