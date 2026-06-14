رسمياً... أدفوكات أكبر مدرب سناً في تاريخ المونديال

تصدر الهولندي ديك أدفوكات، مدرب كوراساو، المشارك لأول مرة في تاريخه بنهائيات كأس العالم، قائمة أكبر المدربين سناً في تاريخ المونديال.

وقاد أدفوكات (78 عاماً) المنتخب الذي يمثل البلد الصغير، في أول مباراة رسمية الأحد ضد ألمانيا، ليصبح بذلك أكبر مدرب سناً في تاريخ نهائيات كأس العالم.

واحتل أدفوكات صدارة القائمة، متفوقاً على كل من الألماني أوتو ريهاغل 71 عاماً و317 يوماً، والأرجنتيني أوسكار تاباريز 71 عاماً و125 يوماً.

كما استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي قائمة أكبر المدربين سناً، التي انضم إليها أدفوكات محتلاً الصدارة، حيث تضم هولندياً آخر، وهو لويس فان خال، بظهوره في قيادة منتخب بلاده النسخة الماضية بعمر 71 عاماً و123 يوماً، ثم الإيطالي تشيزاري مالديني بعمر 70 عاماً و130 يوماً.

وفي المركز السادس يأتي البرتغالي كارلوس كيروش بعمر 69 عاماً و273 يوماً، ويليه الأرجنتيني خوسيه بيكرمان بعمر 68 عاماً و303 أيام.

ويحمل أدفوكات مسيرة تدريبية حافلة تشمل منتخبات أوروبية مثل هولندا وبلجيكا وصربيا، وعربية مثل الإمارات والعراق، بالإضافة لمسيرة كبرى على مستوى الأندية أيضاً، أبرزها فينوورد وآيندهوفن الهولنديان ورينجرز الاسكوتلندي.