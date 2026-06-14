«مونديال 2026»: هالاند يسعى لمواصلة «الغزارة التهديفية» أمام العراق

سيسعى إيرلينغ هالاند ماكينة الأهداف، لافتتاح سجله التهديفي في كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه النرويج منتخب العراق الثلاثاء، منهية بذلك غياباً دام نحو 3 عقود عن هذا المحفل الكروي العالمي.

وسجل المهاجم المتعطش لهز الشباك، 16 هدفاً خلال مبارياته الثماني مع النرويج في تصفيات كأس العالم، في حين سجل 27 هدفاً بشكل لا سابق له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه مانشستر سيتي الموسم الماضي.

ويحظى المهاجم بدعم مجموعة رائعة من اللاعبين في الفريق، بما في ذلك صانع ألعاب آرسنال مارتن أوديغارد، إضافة للجناحين أنطونيو نوسا وأوسكار بوب؛ إذ يسعى هالاند إلى تعزيز فرصه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك عندما تلتقي النرويج مع العراق الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب دام 40 عاماً.

وسيواجه هالاند منافسه الأقرب على هذا اللقب، كيليان مبابي، عندما تختم النرويج مبارياتها ضمن المجموعة التاسعة بمواجهة فرنسا يوم 26 يونيو (حزيران) الحالي.

وقبل ذلك، سيكون منتخبا العراق والسنغال في الانتظار؛ إذ تمثل مباراة الثلاثاء المقبل أمام المنتخب العربي في بوسطن أول مباراة للنرويج في كأس العالم منذ عام 1998، عندما خرجت أمام إيطاليا في دور الـ16.

وحدث انهيار كامل للفريق بعد تلك الهزيمة، رغم أنه كان قد وصل إلى قمة مستواه باعتباره ثاني أفضل فريق بالعالم في تصنيف «الفيفا» في أوائل التسعينات.

وبعد أن سجلت النرويج أكبر عدد من الأهداف من بين جميع الفرق الأوروبية خلال تصفيات كأس العالم؛ إذ سجل زميل هالاند في الهجوم ألكسندر سورلوث 5 أهداف، وسجل تيلو آسجارد 4 أهداف، يمكنها الآن أن تصبح نداً قوياً للمنتخب الفرنسي للسيطرة على صدارة المجموعة التاسعة.

ويقف في طريقها يوم الثلاثاء المقبل، منتخب العراق الذي وصل إلى البطولة بعد خوضه تصفيات مرهقة شملت 21 مباراة، على الرغم من مشكلات السفر الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران المجاورة، بفوزه على بوليفيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، الذي أقيم في المكسيك.

وقاد غراهام أرنولد مدرب العراق، منتخب بلاده أستراليا إلى دور الـ16 في كأس العالم الأخيرة التي استضافتها قطر؛ إذ خسرت أمام الأرجنتين التي توجت باللقب في نهاية المطاف.

وسيحاول المهاجم أيمن حسين، الذي سجل هدف تأهل العراق إلى كأس العالم، أن يسرق بعض الأضواء من هالاند.

وبالإضافة إلى احتواء التهديد الذي يشكله اللاعب النرويجي العملاق، سيتعين على العراق كبح جماح انفعالات لاعبيه بعد تلقيهم بعض البطاقات الحمراء مؤخراً، بما في ذلك واحدة في آخر مباراة ودية، والتي انتهت بخسارة الفريق 2 - صفر أمام فنزويلا، عندما حصل المهاجم علي يوسف على بطاقة حمراء مباشرة.