مدرب تركيا بعد الخسارة أمام أستراليا: أشعر بخيبة أمل... سنعوض!

أعرب فيتشينزو مونتيلا، المدير الفني للمنتخب التركي لكرة القدم، عن ثقته في قدرة فريقه على التعويض، وذلك بعد خسارة مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم أمام المنتخب الأسترالي بهدفين نظيفين.

وقال مونتيلا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «لم يحسم شيء بعد، فما زال أمامنا مباراتان، وأنا واثق من قدرتنا على التعويض».

وأكد: «نشعر بخيبة أمل بسبب النتيجة، لكن لا يزال هناك وقت لتجاوزها، ويجب أن نحافظ على نظرتنا الإيجابية».

وعن أداء الفريق في المباراة، قال: «صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم نتمكن من التسجيل. هذه هي كرة القدم».

وأضاف: «المنتخب الأسترالي دافع بشكل جيد للغاية، وكان من الصعب اختراق منطقة الجزاء. كما نجحوا في التسجيل عبر الهجمات المرتدة، وهي أقوى أسلحتهم».