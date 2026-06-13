سوغاوارا مدافع اليابان: لم نأت للمرح... بل للفوز بكأس العالم

تعهد المدافع يوكيناري سوغاوارا عشية مواجهة هولندا، الأحد، بأن يخوض منتخب اليابان بطولة كأس العالم بطموحات كبيرة، حيث يرغب في مواصلة المشوار حتى النهاية.

وقال مدافع فيردر بريمن الألماني: «جئنا إلى هنا من أجل الفوز بكأس العالم، لسنا هنا كي نمرح، نريد أن نصنع التاريخ».

ولم يتجاوز منتخب اليابان مطلقاً حدود دور الـ16 من بطولة كأس العالم، لكنه يعد حصاناً أسود في الفترة الحالية.

وكان هذا المنتخب هو الأول في التأهل للنهائيات، كما فاز بآخر 6 مباريات خاضها، حافظ خلال آخر 5 منها على نظافة شباكه، وشملت انتصاراته فوزاً يتحقق لأول مرة على البرازيل، في الخريف، وضد إنجلترا في ويمبلي.

ويرتفع سقف التوقعات بالنسبة لجماهير منتخب اليابان، بينما قال المدافع سيغاوارا: «يجب أن نكون جاهزين لذلك، سنقاتل من أجل ذلك، من أجل وطننا، وعائلاتنا وأصدقائنا، وكل الشعب الياباني».

وتعد المواجهة ضد وصيف بطل العالم 3 مرات من قبل، منتخب هولندا، واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية بين المجموعات الاثنتي عشرة.

وقال سوغاوارا: «لا توجد مباريات سهلة في المونديال، وهولندا لديها منتخب جيد، يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا بدنياً وذهنياً».