مصادر لـ«الشرق الأوسط»: التعاون يقترب من حسم صفقة «هندي»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي التعاون بات قريباً من حسم صفقة التعاقد مع لاعب نادي العروبة عبد الرحمن هندي، وذلك بعد تقديم عرض رسمي لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، الذي يتبقى فيها موسمان.

وبحسب المصادر، فإن قيمة شراء المدة المتبقية من عقد عبد الرحمن هندي تبلغ نحو 5 ملايين ريال، وسط تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين، ما جعل التعاون الأقرب لإغلاق الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة العروبة تلقت عروضاً جادة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، كان أبرزها من أندية التعاون والخلود والفتح، إلا أن التعاون نجح في تقريب وجهات النظر مع إدارة العروبة، وأصبح على أعتاب إنهاء التعاقد مع اللاعب، متفوقاً على بقية المنافسين.