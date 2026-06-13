المانشافت «كامل العدد» قبل مواجهة كوراساو

اطمأن يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة الأولى في كأس العالم أمام كوراساو، الأحد.

شارك جميع لاعبي ألمانيا الـ26 في آخر حصة تدريبية، صباح السبت، في المعسكر التدريبي للفريق في وينستون سالم، بولاية كارولاينا الشمالية، وبعدها يتحرك المنتخب الألماني إلى هيوستن لمواجهة كوراساو.

وقال دينيز أونداف، مهاجم ألمانيا، الجمعة: «كلنا متحمسون للغاية، والجميع في كامل جاهزيتهم، البداية الجيدة تبقى مهمة ومؤشراً لإثبات الجدارة».

وسبق أن خسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى في مونديالي 2018 و2022 أمام المكسيك واليابان ليودع من الدور الأول في البطولتين، بينما كان آخر فوز للألمان في انطلاقة مشوارهم باكتساح البرتغال بنتيجة 4 / صفر في مونديال 2014 في آخر تتويج لألمانيا بلقب كأس العالم.

ويبقى منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، المرشح الأقرب لتحقيق الفوز على كوراساو التي تشارك لأول مرة في المونديال.

كما يستعد الحارس المخضرم مانويل نوير لخوض مباراته رقم 125 بقميص ألمانيا بعد التراجع عن قرار اعتزاله الدولي منذ عامين، وتعافى الحارس المخضرم من إصابة في عضلة الساق.

وأنهى المنتخب الألماني تدريبه الأخير وسط درجة حرارة عالية، لكن من المتوقع أن تكون الأجواء أفضل في مواجهة كوراساو رغم إقامتها ظهراً، لوجود سقف وتكييف في ملعب هيوستن.

وسيلعب منتخب ألمانيا في دور المجموعات أمام كوت ديفوار يوم 20 يونيو (حزيران) في تورونتو، ثم يواجه الإكوادور يوم 25 يونيو (حزيران) في إيست روثرفورد، بولاية نيوجيرسي.