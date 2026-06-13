«إن بي إيه»: توقيف هاردن بجنحة حيازة سلاح

أُوقف أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه) سابقاً جيمس هاردن السبت في هيوستن بولاية تكساس، بجنحة تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وفق ما أظهرت وثائق قضائية.

وذكرت سجلات محكمة مقاطعة هاريس أن الشرطة أوقفت اللاعب الحالي لكليفلاند كافالييرز عند الساعة 3:41 فجراً، بعدما رُصد مسدس ظاهر للعيان داخل سيارته من طراز «مرسيدس».

وأقرّ هاردن بأن السلاح يعود له، فتم توقيفه واحتجازه قبل أن يُفرَج عنه بكفالة قدرها 100 دولار، وفق الوثائق التي أشارت إلى أن السلاح كان مكشوفاً.

ومن المقرر أن يمثل هاردن (37 عاماً) أمام المحكمة في 22 يونيو (حزيران)، في حين تحظر شروط إطلاق سراحه عليه حيازة أي أسلحة نارية أو ذخيرة أو أي نوع من الأسلحة الأخرى.

ولم يصدر كليفلاند أي تعليق فوري على الحادثة.

ويدافع هاردن عن ألوان كليفلاند منذ فبراير (شباط). وسجل هاردن ما معدله 19.2 نقطة مع 5.5 تمريرة حاسمة في «بلاي أوف» هذا الموسم، مساهماً في بلوغ كافالييرز نهائي المنطقة الشرقية حيث خسر أمام نيويورك نيكس من دون تحقيق أي فوز.

واختير هاردن ثالثاً في «درافت» الدوري عام 2009 من قبل أوكلاهوما سيتي ثاندر، وتألق لاحقاً مع هيوستن روكتس حيث نال جائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2018.

كما دافع هاردن الذي خاض مباراة كل النجوم 11 مرة، عن ألوان بروكلين نتس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز ولوس أنجليس كليبرز.