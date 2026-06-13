«دورة شتوتغارت»: بن شيلتون يتأهل لنهائي «أميركي خالص» ضد فريتز

ضرب الأميركي بن شيلتون موعداً مع مواطنه تايلور فريتز في نهائي بطولة شتوتغارت للتنس، وذلك بعد فوزه في الدور قبل النهائي.

وتغلب شيلتون على التشيكي ييري ليهتشكا بمجموعتين مقابل واحدة، ليبلغ المباراة النهائية للبطولة.

وتقدم اللاعب التشيكي في المجموعة الأولى وفاز بها (6 - 7). ثم نجح شيلتون في الفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة (6 - 7).

وفي المجموعة الثالثة، كرر بن شيلتون تفوقه ونجح في الفوز بالنتيجة ذاتها على ليهتشكا ليتأهل للمباراة النهائية.

من جانبه، أبقى الأميركي تايلور فريتز آماله قائمة في الدفاع عن لقبه، بعد فوزه في مباراة الدور قبل النهائي، السبت.

وأظهر اللاعب الأميركي مهاراته على الملاعب العشبية في المباراة، التي فاز فيها على ألكسندر بوبليك، من كازاختسان، بنتيجة (6 - 4) و(6 - 4).