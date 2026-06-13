مبابي يعد باحتفال غير معتاد إذا سجل أمام السنغال

كشف كيليان مبابي عن احتفال غير تقليدي قد يظهره خلال مباراة فرنسا والسنغال في افتتاح مشوار المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2026.

فبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، تعهَّد قائد «الديوك» بالاحتفال على طريقة عازف آلة الفلوت في حال تمكَّن من هزِّ الشباك، وذلك خلال مشاركته في برنامج «كاربول كاراوكي» مع المقدم جيمس كوردن.

وجاءت الفكرة بعدما تحدَّث مبابي عن طفولته، موضحاً أنَّ والديه حرصا على تشجيعه على ممارسة أنشطة متنوعة، وكشف عن أنَّه تعلَّم العزف على آلة الفلوت في المعهد الموسيقي لفترة قصيرة خلال سنواته الأولى.

وخلال الحلقة، حاول مهاجم ريال مدريد استعادة مهاراته في العزف عندما قدَّم له كوردن آلة فلوت، إلا أنَّه واجه صعوبةً في البداية قبل أن يتمكَّن من إصدار بعض النغمات وسط أجواء طريفة.

وعلى أثر ذلك، اقترح كوردن على مبابي اعتماد حركة العزف على الفلوت احتفالاً في حال تسجيله هدفاً خلال كأس العالم، ليوافق النجم الفرنسي على الفور، مؤكداً أنَّه سيقوم بذلك إذا سجَّل في المباراة الأولى أمام السنغال.

وبذلك، قد لا يكون هدف مبابي المحتمل في شباك السنغال الحدث الوحيد الذي يجذب الأنظار، إذ تترقب الجماهير ما إذا كان قائد المنتخب الفرنسي سيفي بوعده ويحتفل بطريقة غير مألوفة على أرض الملعب.