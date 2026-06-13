«مونديال 2026»: تشاكا يتعهد بـ«وجه جديد» لمنتخب سويسرا أمام قطر

يعيش غارنيت تشاكا، لاعب خط وسط منتخب سويسرا لكرة القدم، حالة معنوية مرتفعة قبل المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام قطر، التي تقام في وقت لاحق من السبت، وذلك بعد أن وجَّه انتقادات شديدة لمنتخب بلاده.

وقال قائد المنتخب السويسري في مؤتمر صحافي عقد في ساعة متأخرة ليلة الجمعة: «أعتقد أنك لا تريد أن تراني وأنا غاضب».

وأضاف، في إشارة إلى تصريحاته بعد التعادل 1-1 في مباراة ودية أمام أستراليا: «لم أكن غاضباً حقاً، لم أكن راضياً عن الأداء - بما في ذلك أدائي الشخصي - ولم أكن راضياً عن النتيجة أيضاً».

وأكمل: «تحدثنا عن ذلك بالفعل داخلياً، ولم يثر أحد تساؤلات بشأن سبب حديثي بهذه الطريقة».

وبعد المباراة أمام أستراليا، قال تشاكا: «لا يمكنك أن تلعب بهذا الشكل، وإلا ستعود لبلادك بعد ثلاث مباريات».

وشدد على أن حماسه وثقته لم يتأثرا بتلك الانتقادات.

وقال: «متأكد من أننا سنظهر وجهاً آخر لفريقنا. سويسرا تهدف إلى لعب أفضل كأس عالم على الإطلاق. نحن متعطشون للفوز أكثر من ذي قبل».

وكانت أفضل نتيجة حققها المنتخب السويسري في كأس العالم، هي الوصول إلى دور الثمانية في نسخ 1934 و1938 و1954.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا عندما تبدأ سويسرا مشوارها في البطولة، إلا أن تشاكا لا يرى أن الحرارة ستكون مشكلة.

وقال: «لا يمكننا اختلاق الأعذار. لدينا فترات كافية للتوقف لشرب الماء، ولدينا سترات التبريد في غرفة الملابس».

ويعد المنتخب السويسري المرشح الأبرز للفوز على منتخب قطر، الذي يشارك للمرة الثانية فقط في البطولة، ولم يحصد أي نقطة، كما وصفهم جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري بأنهم أحد أفضل الفرق في كأس العالم.

وقال لوبيتيغي: «ليس لديهم لاعبين أقوياء على المستوى الفردي فقط، هم يلعبون بمستوى عالٍ للغاية. إنهم أقوياء بدنياً بصورة كبيرة، وربما يكونون أحد أكثر المنتخبات توازناً في أوروبا».