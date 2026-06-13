إصابة الرباط تغيّب مبوكو عن بطولة ويمبلدون

أعلنت الكندية فيكتوريا مبوكو أنها ستغيب عن بقية موسم الملاعب العشبية في كرة المضرب، بما في ذلك بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بسبب إصابة في الركبة، لكنها تأمل في استئناف شراكتها في منافسات الزوجي مع الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز.

وأوضحت البالغة 19 عاماً، والمصنفة تاسعة عالمياً، أنها تعرضت لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي خلال مباراتها الأولى في منافسات فردي السيدات أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا ضمن دورة كوينز كلوب.

وكتبت مبوكو على موقع «إنستغرام»: «للأسف، السقوط الذي تعرضت له يوم الأربعاء تسبب في إصابة في الرباط الجانبي الداخلي لركبتي اليسرى، ما يعني للأسف أنني سأغيب عن بقية موسم الملاعب العشبية».

وأضافت: «هذا يعني للأسف الغياب أيضاً عن ويمبلدون، وهي بطولة كنت أتطلع بشدة للمشاركة فيها هذا العام».

وجاءت هذه النكسة بعدما شكلت مبوكو ثنائياً مع وليامز (44 عاماً) وحققتا فوزاً في الزوجي، وهي عودة طال انتظارها لنجمة الولايات المتحدة إلى المنافسات بعد أربع سنوات من الاعتزال.

وفاز الثنائي على النيوزيلندية نيكول ميليشار-مارتينيس والأميركية إرين روتليف بمجموعتين متتاليتين، لكن عودة وليامز توقفت موقتاً بعد إصابة مبوكو التي أجبرتها على الانسحاب من الدورة المقامة في العاصمة الإنجليزي لندن.

وتستعد وليامز، حاملة الرقم القياسي بـ23 لقباً على صعيد فردي السيدات في الغراند سلام، للمشاركة في دورة برلين، حيث يُفترض أن تلعب إلى جانب التشيكية كارولينا موخوفا.

وفي منشورها، شكرت مبوكو وليامز على «الفرصة الرائعة للعب إلى جانبك».

وقالت: «تعلمت منك الكثير، وأنا آسفة لأن بطولتنا انتهت مبكراً، لكن آمل أن نلعب معاً مجدداً قريباً، ونكمل ما بدأناه».

وردت وليامز برسالة مشجعة: «يا قلبي، يا (جوهرتي)، ستكونين أكثر تألقاً عندما تعودين».