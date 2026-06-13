هدف لارين في البوسنة ينشر السعادة في كندا

لم يقتصر هدف (البديل) كايل لارين على إنقاذ المباراة الافتتاحية لكندا في كأس العالم مساء الجمعة فحسب، بل منح أيضا مجموعة من المشاهير الكنديين سببا للاحتفال والتشجيع.

كان نجم فيلم «ديدبول» والمالك المشارك لنادي ريكسهام، ريان رينولدز، ونجم دوري الهوكي الوطني كونور ماك ديفيد، والممثل مايك مايرز، من بين النجوم الكنديين الذين شوهدوا بين 43002 مشجعا في ملعب (بي إم أو فيلد) لحضور أول مباراة لكأس العالم على الأراضي الكندية.

وارتدى مايرز قميص المنتخب الكندي وقبعة دلو حمراء.

وقال مدرب منتخب كندا، جيسي مارش: «مايك مايرز هنا؟ يا له من أمر رائع!. رأيت (المنتج الموسيقي) بوي1-دا على شاشة التلفاز في وقت ما. أعلم أن هناك الكثير من الناس يستمتعون بكأس العالم في كندا، لكن عملي يدور تماما على ضمان أن نقدم لبلادنا فريقا نفخر به».

وسجل لارين هدف التعادل لكندا في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بتعادل أصحاب الأرض 1 / 1 مع البوسنة والهرسك، منقذا بذلك يوما من الفخر والبهجة الوطنية، حيث حصلت كندا على أول نقطة في تاريخها بكأس العالم.

وصفق رينولدز وهتف مع بقية الجماهير عندما أحرز لارين الهدف، وكان الملعب ممتلئا تقريبا، مع وجود بعض المقاعد الشاغرة في المدرجات السفلية وفي المدرجات العلوية الجديدة المؤقتة.

كما حضرت المغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على جائزة جرامي، ألانس موريسيت، واختتمت حفل الافتتاح المفعم بالحيوية بأداء مؤثر للنشيد الوطني لكندا.

وسبق لكندا أن استضافت كأس العالم للسيدات عام 2015، إلى جانب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (مرتين)، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1976 في مونتريال، لكن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البلاد كأس العالم للرجال، حيث تستضيف 13 مباراة في المونديال بين مدينتي تورنتو وفانكوفر.

ولم يتمكن لاعبو المنتخب الكندي من رؤية المشاهير، لكنهم كانوا سعداء بالأجواء التي صاحبت اللقاء.

وقال المدافع أليستير جونستون: «كما تعلمون، لم يكن الأمر مجرد نزهة وقضاء وقت ممتع، بل كانوا متحمسين للغاية».