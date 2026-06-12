بيكهام يحقق حلمه الكبير ويدشّن نجمته في ممشى هوليوود

كشف النجم الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام الذي تجاوزت شهرته منذ زمن طويل حدود ملاعب كرة القدم، الجمعة في لوس أنجليس، عن نجمة تحمل اسمه على «ممشى المشاهير» الشهير في جادة هوليوود، وذلك قبل ساعات من المباراة الأولى لمونديال 2026 على الأراضي الأميركية.

وقال «لطالما كانت لدي أحلام، لكن لم أتخيل يوما أن يُمنح هذا الشرف للاعب كرة قدم إنجليزي من طبقة عاملة مثلي»، وذلك تحت شمس كاليفورنيا.

وأضاف «من الرائع أن أكون هنا اليوم، بينما نستعد لانطلاق كأس العالم 2026 هنا في الولايات المتحدة»، وذلك قبل ساعات من مباراة الولايات المتحدة وباراغواي.

وكان إلى جانبه الممثل توم كروز الذي أشاد ببيكهام، معتبرا إياه رائدا في نشر كرة القدم في الولايات المتحدة.

وكان القائد السابق لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي قد عبر المحيط الأطلسي في 2007 للعب ستة مواسم مع نادي لوس أنجليس غالاكسي الأميركي.

وقال نجم فيلم «توب غان»: «غيّر وصول بيكهام هذه الرياضة في هذا البلد. لم يكن الناس يتابعون كرة القدم من قبل، أو ما يُعرف بالسوكر، أصبح لديهم فجأة سبب وجيه لفعل ذلك».

من ناحيتها، رحّبت زوجته فيكتوريا بيكهام وهي العضوة السابقة في فرقة «سبايس غيرلز» الغنائية البريطانية، بهذا التكريم، معتبرة أنه في الولايات المتحدة، كرة القدم «تدخل إحدى أكثر مراحلها إثارة في تاريخها، وهذا التكريم يأتي في الوقت المناسب».

ويبلغ بيكهام راهنا 51 عاما، وهو شريك في ملكية نادي إنتر ميامي الذي تعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2023 وتُوّج بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم العام الماضي.

ويُعد البريطاني نجما عالميا في كرة القدم، كما أنه رجل أعمال ووجه إعلاني بارز في عالم الموضة، وقد تناولت مسيرته سلسلة وثائقية صدرت على «نتفليكس» في 2023.