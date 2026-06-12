كندا تفتتح مونديال 2026 بحفل بسيط قبل مواجهة البوسنة والهرسك

أعلنت كندا عن مشاركتها في استضافة مباريات كأس العالم 2026 مع أميركا والمكسيك، وذلك بحفل افتتاحي مبسط قبل انطلاق مواجهة كندا والبوسنة والهرسك، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وجاء ذلك الحفل ليكون الثاني في مونديال 2026 بعد حفل الافتتاح الأول في المكسيك، الجمعة، والذي أقيم على ملعب «أزتيكا» في العاصمة مكسيكو سيتي، وشهد حضور نخبة من ألمع نجوم الغناء تتقدمهم المطربة الشهيرة شاكيرا.

وأقامت كندا حفلاً مختصراً قبل ساعة ونصف الساعة من بداية المباراة الثالثة في المونديال، اقتصر على عدد قليل من الدقائق، وتضمن عروضاً استعراضية، وغنائية، وسط حضور جماهيري غير كبير، في ملعب تورونتو.

وبعد ذلك تم استعراض أعلام البلاد الـ48 المشاركة في البطولة، مثلما كانت الحال في حفل افتتاح الخميس في المكسيك.

وتضم المجموعة الثانية كذلك منتخبيْ قطر وسويسرا، وهما يلتقيان، السبت، ضمن منافسات الجولة نفسها بالمجموعة.