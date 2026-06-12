تعيين كارنيفالي مديراً عاماً جديداً ليوفنتوس

عيّن نادي يوفنتوس، الجمعة، جوفاني كارنيفالي مديراً عاماً جديداً للنادي، خلفاً للفرنسي داميان كومولي الذي غادر منصبه بعد موسم واحد جاء دون توقعات جماهير الـ«بيانكونيري».

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن كومولي، المدير الرياضي السابق لأندية مثل توتنهام وليفربول الإنجليزيين، والرئيس السابق لنادي تولوز الفرنسي بين 2020 و2025، «أنهى مهامه في يوفنتوس بالتراضي».

ويخلفه الإيطالي كارنيفالي، البالغ من العمر 65 عاماً، الذي صنع اسمه من خلال دوره البارز في تطوير المواهب والتعاقدات في نادي ساسولو منذ عام 2014، حيث أسهم في جعل النادي أحد الأسماء المستقرة في الدوري الإيطالي.

وجاء في بيان النادي: «خلال مسيرته، أسهم بشكل حاسم في نمو نادي ساسولو وترسيخ مكانته، ليصبح نموذجاً في الاستدامة والابتكار وتطوير المواهب وخلق القيمة داخل الملعب وخارجه».

من جانبه، أعرب كارنيفالي عن فخره بالانضمام إلى يوفنتوس، قائلاً في البيان: «أنا فخور ومتشرف بالانضمام إلى نادٍ غنيّ بالتاريخ والهوية. أشكر النادي والمساهم الأكبر وجون إلكان على الثقة التي مُنحت لي».

وأضاف أنه يدخل هذه التجربة «بإحساس عالٍ بالمسؤولية».

وكان رحيل كومولي عن يوفنتوس نتيجة تراجع النتائج وخلافات داخلية بشأن سياسة الانتقالات مع المدرب لوتشانو سباليتي، الذي تم تمديد عقده حتى عام 2028 في أبريل (نيسان).

وكان سباليتي قد تولى المهمة لإنقاذ موسم الفريق وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد إقالة الكرواتي إيغور تودور في أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن نادي «السيدة العجوز» أنهى الموسم في المركز السادس مكتفياً بالتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

كما خرج النادي من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من التصفيات أمام غلطة سراي التركي بنتيجة إجمالية (7-5).