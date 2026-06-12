وست هام يكشف تفاصيل تقييد وصول سوليفان لفرق الناشئين والسيدات

أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم أن «عدداً محدوداً للغاية» من موظفيه كانوا على علم بقرار صدر عام 2023 يمنع المالك الشريك والرئيس السابق ديفيد سوليفان من التواصل مع فرق الفئات السنية وفرق كرة القدم النسائية.

وفي أول بيان للنادي منذ الكشف، الثلاثاء الماضي، عن أن سوليفان مُنع من الوصول إلى هذه الفرق لأسباب تتعلق بالحماية، أوضح وست هام أن «قواعد السرية» حالت دون إبلاغ نطاق واسع من العاملين داخل النادي بهذه القيود، وذلك بعد يوم من تعبير مالكي ملعب لندن عن قلقهم إزاء عدم إخطارهم بالأمر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن وست هام أكد أن سوليفان، الذي تنحى عن منصبه رئيساً مشاركاً يوم السبت الماضي بعد إبلاغه بأن ادعاءات سابقة تتعلق بسوء السلوك ستُنشر قريباً، كان العضو الوحيد في مجلس إدارة النادي الذي كان على علم بهذه القيود، التي تعود إلى شكوى قُدمت إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل ثلاث سنوات.

وأضاف النادي أن الإجراءات التي اتُّخذت لتقييد الوصول جاءت بناء على قرار مشترك بين النادي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومسؤول الحماية في السلطة المحلية لمنطقة نيوهام، وهي الجهة المسؤولة عن قضايا الحماية ضمن السلطات المحلية.

وأوضح النادي أن الشكوى لا ترتبط بالادعاءات التي نُشرت الأسبوع الماضي، والتي جاءت عقب تحقيق مشترك أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة «ذا تايمز» بشأن سلوك سوليفان خلال عمله في صناعة المحتوى المخصص للبالغين في تسعينات القرن الماضي.

كما أكد وست هام أنه لم يكن على علم بهذه الادعاءات الموجهة إلى سوليفان، التي عُرضت في برنامج «بانوراما» على قناة «بي بي سي» يوم الاثنين، إلا قبل شهر واحد، عندما أبلغ سوليفان مجلس الإدارة بها بنفسه.

ونفى سوليفان هذه الادعاءات، مشيراً إلى أنه يعتزم رفع دعوى قضائية.

وقال النادي في بيانه: «يرغب النادي في توضيح أن إجراءات الحماية التي وُضعت في عام 2023 بشأن ديفيد سوليفان جاءت وفقاً لسياسات الحماية الصارمة المعتمدة في وست هام، وبالاتفاق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومسؤول الحماية في نيوهام».

وأضاف: «هذا يعني أن عدداً محدوداً جداً من موظفي وست هام كانوا على علم بهذه الإجراءات، وكانوا ملتزمين بقواعد صارمة للسرية».

وتابع البيان: «للتوضيح، لم يكن أي من ممثلي المساهمين في مجلس الإدارة، باستثناء ديفيد سوليفان، على علم بهذه الإجراءات حتى تداولتها وسائل الإعلام هذا الأسبوع. وترتبط هذه الإجراءات بشكوى واحدة فقط قُدمت إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ولا صلة لها بالادعاءات الخطيرة الأخرى التي نُشرت في وسائل الإعلام هذا الأسبوع».

وأضاف: «فيما يتعلق بالادعاءات الخطيرة التي نشرتها وسائل الإعلام هذا الأسبوع، أبلغ مجلس الإدارة بالكامل باحتمال ظهورها قبل نحو شهر، عندما أخطر سوليفان المجلس بأن بعض الادعاءات قد تُنشر في وسائل الإعلام، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعتها أو خطورتها».

واختتم البيان بالقول: «لم تتضح تفاصيل هذه الادعاءات وخطورتها، التي ينفيها سوليفان، إلا بعد نشرها علناً يوم الاثنين».