بيلينغهام: منتخب إنجلترا افتقد الترابط في «يورو 2024»

كشف جود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن الأمور لم تكن على ما يرام في معسكر الفريق ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه رغم التأهل للمباراة النهائية؛ حيث خسر المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا، كان فريق المدرب السير غاريث ساوثغيت، غير مقنع خلال انطلاقته في ألمانيا.

وتحدّث توماس توخيل، المدير الفني الحالي للمنتخب الإنجليزي، عن رغبته في بناء «روح الأخوة» داخل المنتخب، في إطار سعيه لقيادة إنجلترا إلى الفوز بكأس العالم هذا الصيف.

وقال بيلينغهام، من داخل معسكر المنتخب الإنجليزي في الولايات المتحدة إن هذا الأمر لم يكن موجوداً خلال بطولة أوروبا قبل عامين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «لايونز دين»: «أعتقد أننا ارتكبنا بعض الأخطاء خارج الملعب في اليورو. لا أشعر بأن المجموعة كانت مترابطة بالشكل الذي كان ينبغي أن تكون عليه، وذلك لأسباب عديدة».

وأكمل: «عندما بدأت البطولة، كان ينظر إلينا باعتبارنا أحد فريقين أو ثلاثة مرشحين للفوز باللقب».

وتابع: «لم نكن نلعب بشكل جيد، وهذا أمر لا يُفيد... حتى عندما كنا نحقق الانتصارات، لم نشعر بالسعادة التي كان يفترض أن نشعر بها».

واحتاج المنتخب الإنجليزي إلى هدف من بيلينغهام بضربة خلفية مزدوجة في اللحظات الأخيرة ليفرض وقتاً إضافياً أمام سلوفاكيا في دور الـ16، ثم احتاج إلى ركلات الترجيح لتجاوز سويسرا في دور الثمانية، قبل أن يحسم التأهل للنهائي أمام هولندا في قبل النهائي بهدف متأخر.

وأصبحت لمسة بيلينغهام أمام سلوفاكيا واحدة من أكثر اللحظات الخالدة في تاريخ مشاركات إنجلترا بالبطولات الكبرى، لكنه يرى أن بريقها تراجع بسبب الظروف التي جاءت فيها.

وقال لاعب وسط ريال مدريد: «ما زلت أتذكر شعوري في ذلك الوقت. هذا الأمر يجعلني أشعر ببعض من عدم الارتياح؛ لأنه جاء في موقف سيئ للغاية».

وأكد: «لم نكن نلعب بشكل جيد. أتذكر عندما كنت طفلاً أشاهد كأس العالم وكأس أوروبا، وأرى إنجلترا تخرج أمام منتخبات لم يكن يجب أن تودع البطولة أمامها، وأتذكر أنني فكرت: يا إلهي، أنا على وشك أن أكون جزءاً من واحدة من تلك اللحظات. مثل هذه الأمور تهز كرة القدم الإنجليزية بأكملها».

ويواجه بيلينغهام منافسة قوية من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي لإنجلترا خلال المباراة الافتتاحية في النسخة الحالية من كأس العالم أمام كرواتيا يوم الأربعاء المقبل، بعدما بدا أن توخيل وضعه في منافسة مباشرة مع مورغان روجرز على مركز صانع الألعاب.