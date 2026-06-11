أنتونيلي يمازح كيم كارداشيان في مقطع فيديو: هل رأيت منشفتي؟

أثار الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، حالة من الجدل والطرافة قبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى، بعدما كشف عن فقدانه منشفة احتفاله بالفوز في سباق موناكو، في وقت تداولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تشير إلى أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ربما أخذتها دون قصد.

ونشر سائق مرسيدس، البالغ من العمر 19 عاماً، مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، الذي يتابعه أكثر من سبعة ملايين شخص، سأل فيه متابعيه عما إذا كانوا قد شاهدوا منشفة فوزه في سباق جائزة موناكو الكبرى.

وجاءت القصة بعدما أظهرت لقطات تلفزيونية، التُقطت عقب سباق موناكو، يوم الأحد، كيم كارداشيان، التي كانت حاضرة برفقة سائق فيراري لويس هاميلتون، وهي تلتقط منشفة مطوية كانت موضوعة على منصة المركز الأول، قبل أن تستخدمها لمسح وجهها ونظارتها الشمسية ثم تغادر وهي تحملها.

وفي الفيديو الذي نشره، سأل أنتونيلي مازحاً: «كنت أتساءل... هل رأيتم منشفتي؟»، دون أن يذكر اسم أي شخص.

وردّ زميله في مرسيدس جورج راسل بأنه لم يشاهدها، قبل أن يعيد أنتونيلي طرح السؤال مجدداً في مشهد ساخر.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي سبق سباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة-كاتالونيا، سُئل السائق الإيطالي عما إذا كان قد عثر على المنشفة، فأجاب مبتسماً: «لا، ما زلت أبحث عنها».

كما وصل السؤال إلى لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بفريق فيراري، لكنه بدا مستغرباً من الأمر، وردَّ متعجباً: «منشفته؟».

وتحوّلت الحادثة إلى مادة طريفة على منصات التواصل الاجتماعي، مع استمرار الجدل حول مصير المنشفة التي أصبحت حديث جماهير «فورمولا 1»، خلال الأيام الأخيرة.