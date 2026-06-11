تشديدات أمنية وإغلاق طرق حول ملعب أزتيكا قبل افتتاح «كأس العالم»

فرضت السلطات المكسيكية إجراءات أمنية مشددة حول ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، قبل ساعات من المباراة الافتتاحية لـ«كأس العالم 2026» بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وسط مخاوف من احتجاجات قد تُعرقل وصول الجماهير إلى الملعب.

أحد المتظاهرين يحمل عصا في مواجهة عناصر من الشرطة خلال احتجاجات شهدتها مكسيكو سيتي (رويترز)

واصطفّ آلاف المشجعين في طوابير طويلة أمام الملعب، منذ ساعات الصباح، في أجواء احتفالية تخلّلتها الأهازيج وارتداء الأزياء التقليدية المكسيكية، بانتظار فتح الأبواب ودخول المدرَّجات.

وأغلقت السلطات جميع الطرق المؤدية إلى الملعب ضمن نطاق يقارب 1.6 كيلومتر، ما حدّ بشكل كبير من حركة المركبات في محيط المنشأة التي تستضيف افتتاح «كأس العالم»، للمرة الثالثة في تاريخها.

متظاهرون يشتبكون مع عناصر الشرطة في مكسيكو سيتي (رويترز)

كما عزَّزت السلطات انتشارها الأمني في المنطقة المعروفة بـ«الميل الأخير»، وهي المنطقة المحيطة بالملعب؛ تحسباً لأي محاولات لإغلاق الطرق أو تنظيم احتجاجات، خلال يوم الافتتاح.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أيام من التوتر والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة المكسيكية، حيث سعت مجموعات مختلفة إلى استغلال الزخم الإعلامي المصاحب للبطولة لإيصال مطالبها.

متظاهرون يشتبكون مع عناصر الشرطة خلال احتجاجات شهدتها مكسيكو سيتي (رويترز)

وتُعد مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا إعادة للمباراة الافتتاحية لـ«مونديال 2010» في جنوب أفريقيا، والتي انتهت آنذاك بالتعادل 1-1.