مشجع يتعرض لأزمة قلبية قبل افتتاح كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي

شهد محيط ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي حادثة طارئة قبل وقت قصير من انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، بعدما تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة المكسيكية أن المشجع تلقى الإسعافات اللازمة وتم نقله لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.

ولم تكشف السلطات عن هوية المشجع أو جنسيته، لكنها أوضحت في بيان نشرته عبر منصة «إكس» أنه لا يحمل الجنسية المكسيكية.

ويأتي الحادث في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير الظروف المناخية على الجماهير واللاعبين خلال البطولة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المدن المستضيفة.

كما تُعد مكسيكو سيتي من أعلى المدن المستضيفة للبطولة من حيث الارتفاع عن سطح البحر، وهو عامل إضافي قد يزيد من التحديات البدنية التي تواجه الجماهير والمنتخبات خلال منافسات النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخباً.