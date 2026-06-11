ويليامز ينقذ جنوب أفريقيا في الشوط الأول أمام المكسيك بافتتاح المونديال

قدم حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا رونوين ويليامز أداءً لافتاً خلال الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 أمام المكسيك، رغم تأخر منتخب بلاده بهدف دون رد.

وجاء هدف التقدم للمكسيك في الدقيقة التاسعة عبر خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية السعودي، الذي سجل أول أهداف النسخة الحالية من كأس العالم.

ورغم الهدف المبكر، لعب ويليامز دوراً بارزاً في إبقاء منتخب جنوب أفريقيا في أجواء المباراة، بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة للمكسيكيين.

وأبعد الحارس الجنوب أفريقي محاولة خطيرة لروبرتو ألفارادو في الدقيقة 30، قبل أن يتصدى لرأسية المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز من مسافة قريبة في الدقيقة 40.

وكاد كينيونيس يضيف هدفه الشخصي الثاني بعد دقيقة واحدة فقط، لكن القائم الأيسر أنقذ مرمى جنوب أفريقيا من هدف محقق بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

في المقابل، عانى منتخب جنوب أفريقيا هجومياً خلال الشوط الأول، واكتفى بمحاولة وحيدة جاءت عبر مبوكازي في الدقيقة 40، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم المكسيك بهدف نظيف.