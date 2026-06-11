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شاكيرا تمنح «أزتيكا» إيقاعه الأول في حفل افتتاح مونديال 2026

ليلة مزجت التراث المكسيكي بالنجومية العالمية المعاصرة

شاكيرا تألقت في تقديم الحفل الموسيقي (رويترز)
شاكيرا تألقت في تقديم الحفل الموسيقي (رويترز)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

شاكيرا تمنح «أزتيكا» إيقاعه الأول في حفل افتتاح مونديال 2026

شاكيرا تألقت في تقديم الحفل الموسيقي (رويترز)
شاكيرا تألقت في تقديم الحفل الموسيقي (رويترز)

افتتحت المكسيك مساء الخميس النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بحفل احتفالي ضخم على ملعب «أزتيكا» التاريخي، في لحظة شكلت البداية الرسمية لأكبر بطولة في تاريخ اللعبة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، بعدما ارتفع العدد إلى 48 منتخباً للمرة الأولى.

جانب من عروض حفل الافتتاح الفني لكأس العالم (رويترز)

وحولت اللجنة المنظمة أرضية ملعب «أزتيكا» إلى مسرح مفتوح للاحتفال بالهوية المكسيكية والتنوع الثقافي الذي يميز الدولة المضيفة، من خلال عروض بصرية وموسيقية استُلهمت عناصرها من الحضارة الأزتيكية والتراث الشعبي المحلي، وسط حضور جماهيري كبير سبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وشهد الحفل مشاركة مجموعة من الفنانين العالميين واللاتينيين، تتقدمهم النجمة الكولومبية شاكيرا، والمغني النيجيري بورنا بوي، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة في الساحة الموسيقية اللاتينية، في عرض جمع بين الإيقاعات الحديثة والموسيقى التقليدية التي تعكس التنوع الثقافي للقارة الأميركية.

مئات المتطوعين شاركوا في الحفل (رويترز)

كما تخللت الحفل عروض راقصة ولوحات فنية شارك فيها مئات المتطوعين الذين رسموا مشاهد مستوحاة من تاريخ المكسيك وتراثها، في حين ارتفعت نسخة عملاقة من كأس العالم من أرض الملعب في إحدى أبرز لحظات الحفل، وسط مؤثرات ضوئية وألعاب بصرية خطفت أنظار الجماهير الحاضرة.

ويكتسب ملعب «أزتيكا» أهمية تاريخية خاصة في ذاكرة كرة القدم العالمية، بعدما سبق له استضافة نهائيَّي كأس العالم عامَي 1970 و1986، قبل أن يصبح في نسخة 2026 أول ملعب في التاريخ يحتضن مباريات في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة.

منظر علوي لملعب الافتتاح (رويترز)

وجاء الحفل الافتتاحي ليؤكد المكانة الخاصة للمكسيك في تاريخ كأس العالم؛ إذ تستضيف البلاد الحدث العالمي للمرة الثالثة، أكثر من أي دولة أخرى، بعد نسختَي 1970 و1986.

وتقام بطولة 2026 للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، كما تشهد زيادة عدد المباريات إلى 104 مواجهات بدلاً من 64 مواجهة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة العالمية وتعزيز الحضور الجماهيري للبطولة.

ومع انتهاء الحفل، تحولت الأنظار سريعاً إلى المستطيل الأخضر إيذاناً بانطلاق رحلة كروية تمتد لأكثر من خمسة أسابيع، قبل أن تُختتم بالمباراة النهائية المقررة في 19 يوليو (تموز) المقبل على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي الأميركية.

عروض فنية راقصة لفتت الأنظار (رويترز)

وقبل أكثر من ساعة بقليل من انطلاق الافتتاح، حاول آلاف من المشجعين اقتحام المنطقة الرسمية المخصصة للجماهير في مكسيكو سيتي، ما أدى إلى مشاهد فوضوية.

وتعرض الوصول إلى مهرجان المشجعين في ساحة سوكالو لعرقلة بسبب الحواجز المعدنية التي نُصبت في الأيام الأخيرة لمنع المعلمين المحتجين من الوصول إلى المنطقة.

شاكيرا أحيت الحفل بعرض فني باهر (رويترز)

وقال مسؤول في المدينة عبر مكبر للصوت موجّهاً كلامه إلى الحشد: «توقفوا عن الدفع والتدافع، هناك أطفال هنا، أنتم تتصرفون كالحيوانات!».

ورمى بعض المشجعين زجاجات المياه وإطلاق الشتائم باتجاه الشرطة التي كانت تحرس المكان، مرددين هتافات دعماً للمنتخب المكسيكي.

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ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

اختير كاي هافيرتز مهاجم آرسنال، رجل مباراة منتخب بلاده ألمانيا ضد كوراساو، التي انتهت بفوز ساحق للألمان 7 - 1 اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل هافيرتز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليساهم في تدشين بداية قوية لبطل العالم 2014، في مشواره بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن حصول هافيرتز على جائزة رجل المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الأولى لمنتخب بلاده بالمونديال، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً إكوادور وكوت ديفوار.

ويطارد ألمانيا أول ألقابه منذ 12 عاماً، كما يسعى لكسر عقدة دور المجموعات التي ظلت تلاحقه في آخر نسختين من البطولة في عامي 2018 و2022.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)

وصل المنتخب الإيراني إلى مطار لوس أنجليس الدولي، الأحد، بعد رحلة قصيرة من تيخوانا بالمكسيك، حيث يقيم معسكره، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

بينما لوّح متظاهرون بالأعلام ورفعوا لافتة خلال تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية إيران أو طردها من المنافسات الدولية، احتجاجاً على انتهاكاتها للوائح الفيفا المتعلقة بحقوق الرياضيين.

وهبطت طائرة «إيه 320» على المدرج «25 إل» في أجواء مشمسة في المطار، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتجه الفريق إلى فندقه حيث كان هناك بالفعل وجود أمني. ومن المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي في استاد لوس أنجليس.

وستقام المباراة الاثنين ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم يلتقيا من قبل في كأس العالم.

ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

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كأس العالم حرب إيران أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)

قال كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنه شعر بفراغ بعد أن انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة سباقات على التوالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأحد. وانسحب السائق الإيطالي البالغ عمره 19 عاما، وهو أصغر متصدر للترتيب العام في تاريخ هذه الرياضة، قبل خمس لفات من نهاية السباق بعد أن تعرضت سيارته لعطل كهربائي بينما كان في المركز الثاني.

وبفضل هذا العطل تمكن لويس هاميلتون سائق فيراري من الفوز بالسباق وتقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي في الترتيب العام من 66 نقطة إلى 41 بعد سبع جولات من أصل 22.

وقال السائق الشاب: «لم أتوقع ذلك. فجأة... توقفت السيارة. وبالطبع، أشعر بفراغ عاطفي كبير في الوقت الحالي، لأننا نحاول استيعاب ما حدث للتو».

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه «مستاء» من انسحاب سيارة مرسيدس للمرة الثانية في آخر ثلاث سباقات، بعد أن خرج جورج راسل من السباق وهو في الصدارة في كندا الشهر الماضي.

قال النمساوي: «لا يمكننا أن ننسحب بشكل منتظم ومستمر، إذ خسرنا 25 نقطة في الترتيب العام للصانعين في مونتريال وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم. الموثوقية، هذا ما نحتاج إليه. وهذا هو الأمر الأول. لذا لا أحد سعيد بذلك. ولن نألوا جهدا لفهم (ما حدث)». وأقر راسل، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في السباقين السابقين، بأنه استفاد من سوء حظ زميله في الفريق بحصوله على المركز الثاني الأحد، لكنه أعرب أيضا عن قلقه. وقال: «من المؤسف أن نرى كيف انتهى السباق بالنسبة له، وبالطبع بالنسبة لنا كفريق وكشركة... عانينا من بعض الإخفاقات مؤخرا، لذا فإن هذا يمثل مصدر قلق كبير لنا».

كان فوز هاميلتون هو الهزيمة الأولى لمرسيدس هذا الموسم.

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