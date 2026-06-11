جائزة برشلونة: أستون مارتن يتأهب لمواجهة الواقع بعد نقطته الأولى في الموسم

يتأهب أستون مارتن لمواجهة الواقع في إسبانيا، مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن منح السائق فرناندو ألونسو فريقه المتعثر، الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له، أول نقطة له، هذا الموسم، في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، عبر سباق موناكو، يوم الأحد الماضي.

واحتلّ الإسباني المركز الـ11 على الحلبة، لكنه مُنح الصعود إلى مراكز النقاط بعد عقوبةٍ تسببت في تراجع سيرغيو بيريز، سائق كاديلاك، من المركز العاشر، وهو ما حرَمَ المكسيكي من تحقيق أول نقطة للوافد الجديد إلى سباقات «فورمولا 1».

وقادت تلك النقطة فريق أستون مارتن، الذي يستخدم مُحركات هوندا، لمغادرة قاع ترتيب الفِرق، بعد أن شهدت السباقات الخمسة السابقة حالات انسحاب عدة، وكان المركز الـ15 أفضل نتيجة سابقة للفريق.

وقال مايك كراك، مدير فريق أستون مارتن، قبل سباق جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى، إن سباق موناكو يظل سباقاً صعباً، ولم يشهد كثيراً من الإيجابيات للفريق، باستثناء الحظ الجيد بعض الشيء. وأضاف أن الجولة السابعة المرتقبة ستشهد، على الأرجح، معاناة أخرى.

وقال، للصحافيين: «من الناحية النظرية، ستكون الأمور صعبة في برشلونة. ستكون صعبة للغاية. في برشلونة، لا يوجد مكان للاختباء. بعد هذا السباق، عادةً، تعرف مستواك بعد أن تقوم ببعض التحديثات. بعد سباق برشلونة، عادةً ما تواجه الواقع بشأن سرعتك».

وأضاف: «نحن نعلم ذلك، وعلينا أن ندرك هذا. علينا أن نحاول دون أخطاء، ونحاول الاستفادة القصوى من هذه التجربة. أعتقد أنه سيكون (الاختبار) الأصعب بالنسبة للسائقين».

وينتظر أن تدعم الجماهير الإسبانية ألونسو، بطل العالم مرتين، لكن من المرجح أن يكون السائق، البالغ من العمر 44 عاماً، ضِمن المراكز المتأخرة من جديد.

وقال كراك بشأن ألونسو وزميله لانس سترول: «نعلم أن حلبة برشلونة صعبة للغاية، ولن يستطيع السائقان فعل كثير بهذا الشأن. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى حمايتهما من التأثر سلباً بشكل كبير».