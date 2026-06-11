وولفرهامبتون يقيل مدربه إدواردز بعد الهبوط من الدوري الممتاز

أعلن وولفرهامبتون واندرارز، الخميس، إقالة المدرب روب إدواردز في أعقاب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وكان وولفرهامبتون قد عيّن المدرب الويلزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعقد مدته ثلاث سنوات ونصف السنة بعد التعاقد معه من ميدلسبره الذي كان متردداً في السماح له بالرحيل.

ومع ذلك، لم يتمكن مدرب لوتون تاون السابق من إنعاش حظوظ وولفرهامبتون، إذ أنهى الموسم في قاع جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بعد 3 انتصارات فقط في 38 مباراة، سجّل خلالها 27 هدفاً.

وقال وولفرهامبتون في بيان: «بعد تقييم شامل في نهاية الموسم، استقر رأي النادي على أن التغيير في القيادة الفنية يُعد أمراً ضرورياً مع دخول وولفرهامبتون المرحلة التالية من مسيرته».

وهبط وولفرهامبتون إلى دوري الدرجة الثانية في أبريل (نيسان) الماضي لينتهي مشواره الذي استمر 8 مواسم متتالية في دوري الأضواء الإنجليزي.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي نيثان شي: «لقد كان هذا القرار صعباً للغاية. فبعد نهاية الموسم، أجرينا تقييماً دقيقاً لكل جانب من الجوانب المتعلقة بكرة القدم».

وأضاف: «لم يكن قرارنا يتعلّق بالشخصية أو الاحترافية أو التفاني في العمل، بل بتحديد ما نعتقد أنه يمنح وولفرهامبتون أقوى فرصة للمضي قدماً من منظور رياضي».

وكان إدواردز قد لعب في صفوف وولفرهامبتون بين عامي 2004 و2008، وبدأ مسيرته التدريبية في النادي؛ حيث تولى المسؤولية مؤقتاً لمباراتين في عام 2016، كما تولّى تدريب فريق تحت 23 عاماً قبل أن يرحل للعمل مع فرق الشباب في إنجلترا.

وسبق له أن قاد لوتون تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حظي بفترات تدريبية مع فورست جرين روفرز وواتفورد.

وقال وولفرهامبتون إنه يعمل على تعيين مدرب جديد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الخيار قد يقع على سيزار بيشوتو مدرب نادي جيل فيسنتي البرتغالي.