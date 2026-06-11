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«مونديال 2026»: تشديد أمني في مطار مكسيسكو سيتي قبل ركلة البداية

يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
  • مكسيسكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيسكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: تشديد أمني في مطار مكسيسكو سيتي قبل ركلة البداية

يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)
يمرّ أحد المسافرين أمام شرطة مكافحة الشغب لدى وصوله إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)

تم نشر مئات من عناصر الشرطة في مطار مكسيكو سيتي الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم، مع تعزيز السلطات الإجراءات الأمنية وسط تهديدات باحتجاجات للمعلمين مساء افتتاح البطولة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة مزودين بخوذ ودروع وهراوات وهم يتمركزون داخل وخارج صالة مطار بينيتو خواريز يوم الأربعاء.

وحذر المطار من أن الدخول سيقتصر على الركاب حاملي بطاقات الصعود والمرافقين الضروريين، داعيا المسافرين إلى الوصول مبكرا بسبب احتمال تنظيم مظاهرات في المنطقة.

تحرس شرطة مكافحة الشغب مداخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار بينيتو خواريز الدولي (رويترز)

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول ملعب أزتيكا، حيث ستواجه المكسيك جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الخميس عقب حفل الافتتاح.

ولا تزال حالة من الغموض قائمة بشأن مهرجان جماهيري مخطط له في ساحة زوكالو وسط مدينة مكسيكو، حيث يقيم اتحاد معلمين متشدد مخيما احتجاجيا.

ونصب هذا الاتحاد حواجز طرق ونظم مظاهرات في أنحاء العاصمة، مطالبا بإلغاء قانون التقاعد الصادر عام 2007، وهو مطلب تقول الحكومة إنه غير قابل للتنفيذ.

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رياضة كأس العالم المكسيك

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نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

نهائي «إن بي إيه»: نيكس يصعق سبيرز بعودة تاريخية ... ويقترب من اللقب

نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)
نيويورك نيكس بات بحاجة إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب (أ.ب)

حقق نيويورك نيكس أكبر عودة في تاريخ نهائي دوري كرة السلة الأميركي (أن بي ايه)، بعدما قلب تأخرا بلغ 29 نقطة ليفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 107-106، فبات يحتاج إلى انتصار واحد إضافي لحسم اللقب.

وسجل البريطاني أو جي أنونوبي سلة بأطراف أصابعه قبل 1.2 ثانية من النهاية ليحسم الفوز المثير، ويمنح نيكس تقدما 3-1 في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، على أن تنتقل إلى سان أنتونيو لخوض المباراة الخامسة السبت.

وسجل الموزع جايلن برانسون 36 نقطة وأضاف أنونوبي 33 نقطة لنيويورك، مسجلا السلة الحاسمة بعد محاولة ثلاثية من برانسون ارتدت من الحلقة.

وقال أنونوبي عن السلة التي ألهبت حماس جمهور مكتظ بالنجوم في "ماديسون سكوير غاردن": "افعل كل ما يلزم للفوز".

في المقابل، سجل نجم سبيرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما 24 نقطة و13 متابعة.

وأضاف ديلان هاربر 21 نقطة، فيما سجل كل من دي آرون فوكس وديفين فاسل 18 نقطة لسبيرز الذي سجل رقما قياسيا في النهائيات بإحراز 14 ثلاثية في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه الكبير.

ووضع برانسون نيويورك في المقدمة للمرة الأولى بسلة فوق الخصوم (فلوتر) جعلت النتيجة 105-104 قبل 1:22 من النهاية.

وسجل ستيفون كاسل من سبيرز رميتين حرتين، لكن نيكس حسم المباراة، حيث ارتقى أنونوبي وسط دفاعات سبيرز ليؤكد الفوز.

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر عودة في النهائيات 24 نقطة، وحققه بوسطن سلتيكس ضد لوس أنجليس ليكرز في عام 2008.

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دوري السلة الأميركي كرة السلة رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

البرتغال تهزم نيجيريا ودياً استعداداً للمونديال

منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
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  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

البرتغال تهزم نيجيريا ودياً استعداداً للمونديال

منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)
منتخب البرتغال سيواجه الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته بالمونديال (رويترز)

فاز منتخب البرتغال على نظيره النيجيري ودياً بنتيجة 2-1 في تجربة أخيرة لبطل دوري الأمم الأوروبية، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق مساء الخميس، وتستمر على مدار أكثر من شهر، بمشاركة تنظيمية للمكسيك وكندا.

وسجل بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، هدف تقدم البرتغال في الدقيقة الـ23، ثم تعادل أكور آدامز مهاجم إشبيلية الإسباني في الدقيقة الـ37، قبل أن يعيد لاعب يوفنتوس الإيطالي، فرانشيسكو كونسيساو التقدم من جديد للبرتغال في الدقيقة الـ75.

وأقيمت الودية في ليريا بالبرتغال قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث سيلاقي فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو (حزيران) الحالي في هيوستن.

أما منتخب نيجيريا الذي غاب عنه اثنان من أبرز نجومه، وهما أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين، ففشل في التأهل للمونديال بعدما خسر أمام الكونغو الديمقراطية في الملحق المؤهل للبطولة.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: روبيو سيمثل إدارة ترمب في مباراة أميركا الافتتاحية

ماركو روبيو (إ.ب.أ)
ماركو روبيو (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: روبيو سيمثل إدارة ترمب في مباراة أميركا الافتتاحية

ماركو روبيو (إ.ب.أ)
ماركو روبيو (إ.ب.أ)

سيقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفد إدارة الرئيس دونالد ترمب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي ضد الباراغواي يوم الجمعة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بحسب ما قالت وزارة الخارجية.

وسينضم إلى كبير الدبلوماسيين الأميركيين في المباراة التي ستقام في لوس أنجليس وزير النقل شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت في بيان إن كأس العالم «تمثل لحظة فارقة لإدارة ترمب، تُبرز القيادة الأميركية وكرم الضيافة أمام جمهور عالمي، فيما تحتفل البلاد بالذكرى الـ250 لتأسيسها».

وأضاف بيغوت أنه على هامش المباراة، سيلتقي روبيو برئيس الباراغواي سانتياغو بينيا «لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والباراغواي، التي تشمل الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا الناشئة».

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بالاشتراك مع كندا والمكسيك، على أن تنطلق أول مباراة الخميس في العاصمة مكسيكو.

وقال الرئيس دونالد ترمب الأربعاء إنه يعتزم حضور كأس العالم، لكنه لم يحدد المباراة أو المباريات التي سيحضرها.

وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد قال إنه يتوقع أن يسلّم ترمب الكأس إلى الفريق الفائز في النهائي في 19 يوليو (تموز) في نيوجيرسي، كما فعل خلال كأس العالم للأندية العام الماضي.

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