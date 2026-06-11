خصمتان وصديقتان مقربتان… كريس ومارتينا معاً من جديد في نيويورك

لأكثر من نصف قرن، كانت كريس إيفرت ومارتينا نافراتيلوفا ركيزتين أساسيتين في الرياضة الحديثة، إذ كانتا متنافستين وصديقتين ومصدر إلهام وكتبتا فصلا مثيرا في عالم التنس وشكلت مواجهاتهما حقبة من الزمن، وتجاوزت حدود اللعبة، وساعدت في إعادة تعريف ما يمكن أن تكون عليه الرياضيات: شرسات، وعاطفيات، وسياسيات، وفاتنات، وصادقات مع أنفسهن دون خجل.

الآن، بعد أكثر من 50 عاما على لقائهما الأول عندما كانتا مراهقتين، تجلس المرأتان اللتان تداخلت حياتهما إلى الأبد في نيويورك قبل العرض الأول لفيلمهما الوثائقي على نتفليكس (كريس آند مارتينا: ذي فاينل ست) "كريس ومارتينا المجموعة النهائية" للتحدث ليس فقط عن منافسة محفورة في الأذهان، بل عن صداقة استمرت طويلا بعد انتهاء المباراة النهائية.

وقالت نافراتيلوفا، التي ستبلغ 70 عاما في وقت لاحق من هذا العام، وهي تستعيد ذكريات الماضي البعيد "إنه أمر مذهل حقا، عندما تفكر في المرة الأولى التي التقينا فيها. أتذكر ذلك أفضل من كريس، لأن كريس كانت مشهورة بالفعل وأنا كنت نكرة".

وأضافت قبل أن تبتسم لمنافستها اللدود وصديقتها الصدوقة "لو أخبرتنا بما سيحدث، لقلنا لك: 'أنت مجنون'. ولو أخبرتنا عما آلت إليه مسيرتنا في اللعبة، لقلنا: 'مستحيل. لا يمكن أن يحدث هذا'".

أومأت إيفرت برأسها وقالت "كنا مختلفتين جدا في شبابنا. كنت تلك الفتاة الكاثوليكية الطيبة، المتزمتة والمنضبطة... كانت أظافري مطلية وأرتدي أقراطي الصغيرة، وكما تعلمون... أحاول أن أكون أنثوية في نفس الوقت، ومارتينا كانت الرياضية، كانت اللاعبة. كنا مختلفتين جدا في كل شيء".

وأضافت إيفرت (71 عاما) "لكن هناك شيئا ما. أعتقد أن عمق كل تجاربنا ومشاعرنا، وأننا مررنا بأهم جوانب حياة كل منا، كل ما حدث بين المرض والزواج وكل شيء." وتابعت "كنا دائما حاضرتين من حياة كل منا... هذا هو القاسم المشترك".

أصبح هذا القاسم المشترك أعمق خلال معركتيهما المتشابهتين مع السرطان. شخص الأطباء إصابة إيفرت بسرطان المبيض في عام 2021، ونافراتيلوفا بسرطان الحلق والثدي بعد ذلك بعامين. وخرجت اللاعبتان منتصرتين من هذه المعركة التي حولت رابطة كانت استثنائية بالفعل إلى شيء أعمق.

قالت إيفرت "حسنا، كانت مارتينا صديقتي في ذلك الوقت، لكنني أعتقد أن ذلك أبرز حقيقة أنها كانت مخلصة للغاية وداعمة للغاية وأنها ستكون دائما بجانبي. لقد تشاركنا هذه التجربة. من الجميل أن تكون في خندق مع شخص تهتم لأمره حقا".

بالنسبة لنافراتيلوفا، عززت هذه المحنة الصداقة التي توطدت على مدار عقود. وقالت "نقلت صداقتنا إلى مستويات مختلفة. الثقة والتعاطف... كانت علاقتنا تتحلى بالكثير منها بالفعل، لكن الآن لسان حالنا 'يا للهول، يمكن أن نموت كلتانا'."

وتابعت نافراتيلوفا "الأمر أصبح جادا حقا، فهذه ليست مباراة تنس. لذا فقد ضاعف ذلك من كل شيء". وقالت "أعرف مدى قوتها. وهي تعرف مدى قوتي... عندما يحين وقت الحسم، كنا دائما بخير. لقد تجاوزنا الأمر بامتياز"، قبل أن تبتسم لخصمتها التي تحولت إلى صديقتها المقربة.