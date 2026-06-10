السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

قلق بشأن حالة فيربروغن حارس مرمى هولندا بكأس العالم

ثارت شكوك بشأن جاهزية بارت فيربروغن، الخيار الأول في حراسة مرمى منتخب هولندا، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة الودية التي خاضها المنتخب يوم الاثنين في نيويورك، وباتت مشاركته في أولى مباريات فريقه بكأس العالم لكرة القدم أمام اليابان يوم الأحد غير مؤكدة.

وسقط فيربروغن بعد أن تعرض لضربة أثناء التقاطه الكرة في الفوز ودياً 2 - 1 على أوزبكستان، ما اضطره للخروج من الملعب وهو يعرج.

وقال المدرب رونالد كومان في مؤتمر صحافي في مقر الفريق الأربعاء: «لم يشارك في التدريبات. علينا أن ننتظر ونرى ونأمل أن يتمكن من المشاركة يوم الأحد».

لكن المدرب بدا متفائلاً في وقت لاحق.

وقال: «إنها مجرد كدمة، لذا لا نعرف بعد كيف ستكون الأمور يوم الأحد. نحن متفائلون، لكن علينا أن نرى مدى تحسن حالته بالفعل».

وقال كومان إن الأمر لا يدعو للقلق لأنه يمتلك خيارات أخرى جيدة في حراسة المرمى.

وأضاف: «من قد يلعب في حراسة المرمى؟ ما زلنا لم نقرر ذلك. سنوضح الأمر خلال مناقشاتنا مع حراس المرمى».

وحل مارك فليكن محل فيربروغن أمام أوزبكستان، والخيار الثالث هو روبن روفس، الذي خاض مباراته الدولية الأولى قبل أسبوع عندما خسرت هولندا ودياً أمام الجزائر في روتردام. كما سُئل كومان عما إذا كان قد حسم أمره بشأن من سيقود الهجوم في دالاس يوم الأحد، وهو سؤال يشير إلى لياقة ممفيس ديباي بعد إصابة في الفخذ حدّت من وقت لعبه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال: «اليوم هو الأربعاء وسنلعب يوم الأحد، لكنني أعتقد أنني إذا كنت لا أزال أشك في ذلك، فهذا يعني أنني لم أقم بواجبي على أكمل وجه». وأضاف: «نعلم أن ممفيس تعرض لبعض الإصابات ولم يلعب في الأسابيع الأخيرة، لكنه عاد الآن. إنه يقترب كل يوم من أفضل مستوياته. إنه هدافنا التاريخي ونحن بحاجة إليه، تماماً كما نحتاج إلى جميع اللاعبين الآخرين».