السعودية بجانب مصر وإيطاليا وكاب فيردي في «مونديال اليد»

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة اليد 2027، اليوم الأربعاء، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات مصر وإيطاليا وكاب فيردي.
وتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث سيتأهل من كل مجموعة 3 منتخبات إلى الدور الثاني. ومن المقرر أن تقام البطولة في ألمانيا يناير (كانون الثاني) المقبل. أما المنتخبات العربية المشاركة، إضافة الى المنتخبين السعودي والمصري، فتوجد البحرين وقطر والكويت وتونس والجزائر، حيث توزعت هذه المنتخبات على المجموعات الأخرى في البطولة.
وكان الاتحاد الدولي قد منح الاتحادين السعودي والتركي بطاقتي الدعوة للمشاركة في البطولة ضمن اعتبارات كثيرة للمنتخبات التي تتقدم بطلبات للمشاركة، من بينها تاريخ اللعبة في الدولة ومنجزاتها والاهتمام الذي توليه بها. وستكون مشاركة المنتخب السعودي للمرة 11 في بطولة كأس العالم.