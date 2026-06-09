«وديات المونديال»: الكونغو الديمقراطية تخسر أمام تشيلي

جيوكيريس: منتخب السويد أثبت أنه فريق عظيم بتأهله للمونديال

سلّط فيكتور جيوكيريس مهاجم منتخب السويد الضوء على بصمة غراهام بوتر مدرب الفريق، ونجاح بلاده في التأهل لكأس العالم عبر الملحق الأوروبي.

لم يهز جيوكيريس الشباك خلال مشوار منتخب بلاده في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، لكنه كان أبرز هداف في مشوار تأهل السويد.

في عام 2024، حقّق المهاجم السويدي الدولي رقماً قياسياً بتسجيله 9 أهداف في 6 مباريات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، منها رباعية في فوز عريض على أذربيجان بنتيجة 6 - صفر، ليرتقي بمنتخب بلاده للمستوى الثاني في هذه المسابقة القارية.

ورغم هذا الإنجاز عانى المنتخب السويدي كثيراً في مشواره بتصفيات كأس العالم، مكتفياً بحصوله على نقطتين فقط وتسجيل 4 أهداف، ليتذيل ترتيب مجموعته.

لكن النتائج المميزة للسويد في دوري الأمم أنقذت الفريق، إذ تأهل 12 فريقاً احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات للمشاركة في الملحق الأوروبي، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تصدرت مجموعتها في دوري أمم أوروبا ممن لم يتأهلوا ضمن أول مركزين في مجموعات التصفيات.

وأسفر ذلك عن منح منتخبات آيرلندا الشمالية ومقدونيا الشمالية ورومانيا والسويد فرصة ثانية للتأهل لكأس العالم.

وبعد التأهل للملحق، كسر جيوكيريس صيام السويد عن التهديف الذي استمر 492 يوماً بتسجيله ثلاثية في شباك أوكرانيا بمباراة الدور قبل النهائي، قبل أن يسجل هدفاً جديداً ساهم في الفوز على بولندا بنتيجة 3 - 2 في نهائي الملحق.

وقال جيوكيريس عن هدفه الحاسم ضد بولندا: «كان شعوراً مذهلاً، وكنت فخوراً للغاية، لقد عشت مشاعر متباينة، وأنا سعيد للغاية لنفسي وللفريق بعد تأهلنا لكأس العالم، هذا الهدف يبقى ضمن أهم الأهداف التي سجلتها إن لم يكن الأهم على الإطلاق».

واستعاد المنتخب السويدي توازنه بعد التعاقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر الذي سبق له العمل مع جيوكيريس في نادي برايتون.

وأعرب جيوكيريس عن سعادته الكبيرة ببصمة غراهام بوتر على منتخب بلاده.

وقال، في مقابلة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «نشر بوتر طاقة إيجابية، فلا يمكن التقليل من أهمية الترابط بين أعضاء الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه».

واستطرد: «علينا الالتزام بالخطة وأسلوبنا في الملعب، والاستمتاع باللعب بقميص السويد، وإدراك أهمية كل مباراة للاعبين ولشعبنا بالكامل».

وواصل مهاجم آرسنال الإنجليزي: «نعلم تماماً أن فريقنا يضم لاعبين مميزين، ولم يحالفنا التوفيق في بعض المباريات على مستوى النتائج، وتغير قوام الفريق خلال العامين الماضيين، وانضمت إلينا مجموعة من الوجوه الجديد».

وختم جيوكيريس: «لذا فإننا بحاجة لوقت من أجل التأقلم، وأعتقد أن الانسجام زاد بيننا مع خوض بعض المباريات، وأثبتنا أننا فريق رائع».