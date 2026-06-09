«فيفا» يجتمع مع «الاتحاد الإيراني» لضمان مشاركة سلسة في «المونديال»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5282171-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
«فيفا» يجتمع مع «الاتحاد الإيراني» لضمان مشاركة سلسة في «المونديال»
«فيفا» ذكر أن أمينه العام أجرى محادثة مع رئيس «الاتحاد الإيراني لكرة القدم» مهدي تاج بعد وصول البعثة (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
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برلين:«الشرق الأوسط»
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«فيفا» يجتمع مع «الاتحاد الإيراني» لضمان مشاركة سلسة في «المونديال»
«فيفا» ذكر أن أمينه العام أجرى محادثة مع رئيس «الاتحاد الإيراني لكرة القدم» مهدي تاج بعد وصول البعثة (رويترز)
عقد «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» اجتماعاً «مثمراً للغاية» مع «الاتحاد الإيراني» للعبة، في ظل حرصه على ضمان مشاركة المنتخب الإيراني بسلاسة في بطولة كأس العالم المقبلة.
وأصدر «فيفا» بياناً، الثلاثاء، ذكر فيه أن أمينه العام، ماتياس غرافستروم، أجرى محادثة إلكترونية مع رئيس «الاتحاد الإيراني لكرة القدم»، مهدي تاج، بعد وصول الوفد الإيراني إلى معسكره التدريبي بمدينة تيخوانا المكسيكية.
وقال غرافستروم: «أجريت أنا والرئيس تاج نقاشاً مثمراً للغاية؛ تماماً كما كانت الحال عندما التقينا وجهاً لوجه في إسطنبول»، في إشارة إلى المحادثات التي جرت مؤخراً خلال تدريبات المنتخب الإيراني في تركيا.
وأضاف: «مع وجود المنتخب الآن في المكسيك، فسيواصل (فيفا) الحوار والتعاون مع (الاتحاد الإيراني) لضمان تجربة إيجابية للمنتخب والوفد، وتوفير جميع الظروف اللازمة للمنافسة على أرض الملعب. ونتطلع معاً إلى الأسابيع المقبلة».
وكان «الاتحاد الإيراني لكرة القدم» قد كشف عن إلغاء حصته من تذاكر مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة، داعياً «الاتحاد الدولي» إلى التدخل.
ونقلت «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)»، عن بيان من «الاتحاد الإيراني لكرة القدم»، أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات لمنع حضور المشجعين الإيرانيين مباريات الفريق في لوس أنجليس ضد منتخبَي نيوزيلندا وبلجيكا، وفي سياتل ضد المنتخب المصري، ضمن منافسات المجموعة الـ7 بالمونديال، الذي يقام أيضاً في المكسيك وكندا.
وبموجب لوائح «فيفا» والبطولة، فإن كل اتحاد يحصل على 8 في المائة من تذاكر مباراة منتخبه بكأس العالم، التي تنطلق منافساتها رسمياً الخميس.
وأوضح «الاتحاد الإيراني لكرة القدم» أنه «بناء على قاعدة الـ8 في المائة، فقد بدأ المشجعون الاستعداد لحضور مباريات كأس العالم، لكنهم اضطروا الآن إلى إلغائها»، معرباً عن أمله في أن يتمكن «فيفا» من مساعدته في الاستفادة من الحصة المخصصة له.
وإيران من بين دول عدة مُنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة منذ بداية ولاية دونالد ترمب الثانية رئيساً للولايات المتحدة.
كما تخوض إيران والولايات المتحدة نزاعاً عسكرياً منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقرر المنتخب الإيراني نقل معسكره التدريبي من الولايات المتحدة إلى المكسيك، كما تقرر عدم منحه تأشيرات دخول الولايات المتحدة إلا في أيام مبارياته بمرحلة المجموعات، على أن يغادر الأراضي الأميركية فور كل لقاء، علماً بأنه لم يحصل عدد من أعضاء الوفد الإيراني على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
المجموعة العاشرة لمونديال 2026 في الميزانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5282197-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
ميسي ركيزة الأرجنتين وقائدها محاط باللاعبين خلال التدريب قبل بدء مشموار المونديال (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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المجموعة العاشرة لمونديال 2026 في الميزان
ميسي ركيزة الأرجنتين وقائدها محاط باللاعبين خلال التدريب قبل بدء مشموار المونديال (رويترز)
ميسي يرصد إنجازاً مونديالياً جديداً ومحرز يقود طموحات الجزائر والأردن يتطلع لمفاجأة مع بدء العد التنازلي لانطلاق أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً، قياساً بـ32 في نسخة قطر 2022، تترقب الجماهير حول المعمورة المنافسات وسط مشهد مضطرب عالمياً. ويفتتح المونديال في 11 يونيو (حزيران) في استاد «أزتيكا» بمدينة مكسيكو، على أن تختتم فعالياته في ملعب «ميتلايف» قرب نيويورك الذي يتسع لـ82 ألفاً و500 متفرج في 19 يوليو (تموز). ومع اقتراب الانطلاق نستعرض على حلقات المجموعات الـ12 وحظوظ المنتخبات المشاركة.
المجموعة العاشرة: الأرجنتين (حاملة اللقب) - الجزائر - النمسا - الأردن
ستعتمد الأرجنتين على مواهبها الفذة ونجاحها الباهر من أجل أن تصبح أول فريق يحافظ على لقب كأس العالم لكرة القدم للرجال منذ البرازيل عام 1962، والدولة الوحيدة التي تحقق ذلك خارج قارتها.
وحافظ المدرب ليونيل سكالوني على قوام الفريق الذي فاز في قطر 2022، ومضى في طريقه للاحتفاظ بلقب كأس «كوبا أميركا» عام 2024، ثم تصدر تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بسهولة. ورغم ذلك لم تكن الاستعدادات للبطولة التي تقام في أميركا الشمالية مثالية.
ومنذ كأس العالم 2022، لم تواجه الأرجنتين أي منتخب أوروبي. وألغيت مباراة بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، المعروفة باسم «فيناليسيما» أمام إسبانيا بسبب حرب إيران لتواجه الأرجنتين عوضاً عن ذلك موريتانيا وزامبيا المتواضعتين.
لكن في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق تحت قيادة سكالوني، يطمح الأرجنتينيون إلى أن يصبحوا ثالث منتخب يحتفظ بلقب كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل في نسختي 1958 و1962، وهو إنجاز سيضع هذا الجيل ضمن الأفضل في تاريخ الساحرة المستديرة.
ويعتمد المنتخب الأرجنتيني على مزيج متوازن من الخبرة والشباب، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، الذي لا يزال يشكل مصدر إلهام كبير للفريق، إلى جانب أسماء بارزة مثل جوليان ألفاريز، وإنزو فرنانديز، ولاوتارو مارتينيز، ورودريغو دي بول، وأليكسيس ماك أليستر، وهي مجموعة أثبتت قدرتها في البطولات الكبرى.
وسيكمل ميسي عامه 39 خلال منافسات كأس العالم، ما يعني أن هذه البطولة ستكون الأخيرة في مشواره الدولي، لذا يأمل أن تكون حسن الختام.
وتستهل الأرجنتين مشوارها بمواجهة الجزائر في مدينة كانساس يوم 16 من الشهر الحالي، قبل أن تواجه النمسا ثم الأردن في الجولتين التاليتين.
ويرى جوردان فلوريت، أحد خبراء كرة القدم في أميركا الجنوبية، أن وجود ميسي في الدوري الأميركي قد يكون محورياً في مشوار منتخب الأرجنتين، وقال: «لا أعتقد أن كأس العالم هذه كانت ستصبح بهذه الصورة دون ميسي. إنه ليس مجرد الوجه الدعائي للدوري الأميركي، بل هو عنصر أساسي في فعاليته وشهرته في الوقت الحالي».
وإذا تصدرت الأرجنتين مجموعتها، فسيعني هذا أنها ستخوض مباراة دور 32 في ميامي، معقل نادي ميسي في المواسم الثلاثة الماضية.
ويخوض ميسي البطولة من دون ضغوطات عكس نسخة 2022 التي كان يسعى خلالها للفوز باللقب العالمي لأول مرة في مسيرته، لذا في مونديال لم يعد لديه شيء جديد ليثبته.
وكان قائد الأرجنتين قد حصد بالفعل جميع الألقاب الممكنة على مستوى الأندية، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات. وحتى مونديال قطر استعصت عليه كأس العالم، ليبقى في ظل الأسطورة دييغو مارادونا بنظر الأرجنتينيين.
أما الآن، وبصفته فائزاً بكأس العالم، يخوض ميسي المونديال الأميركي وهو يشعر بالطمأنينة، ومهما كانت قدرة جسده فإن إرثه هذه المرة سيظل باقياً.
وقال خورخي فالدانو مهاجم الأرجنتين السابق، والذي لعب مع الفريق الذي ألهمه مارادونا للفوز بكأس العالم عام 1986: «نرى مدى السعادة التي يشعر بها ليونيل، إنه متحرر».
وعن وضع نجمه الأبرز يقول سكالوني: «بدنياً، تتغير الأمور، ليس فقط بالنسبة لميسي ولكن للجميع. فوزه (بكأس العالم) لن يغير من روحه التنافسية الفطرية. لكن من الصحيح أنه منحه شعوراً كاملاً بالرضا، ومن الآن فصاعداً يمكنه أن ينظر إلى الأمور بمنظور جديد».
يواصل ميسي إبهار الجميع مع فريقه إنتر ميامي وقاده للفوز بثلاثة ألقاب، وأصبح هدافه التاريخي، وأول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسمين متتاليين.
وكان ميسي أيضاً هو الهداف الأبرز في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بتسجيله 8 أهداف في 12 مباراة.
وخلال المونديال الأميركي لا مفر من مقارنة ميسي مرة أخرى بقائد البرتغال كريستيانو رونالدو (41 عاماً). ويخوض هذا الثنائي الفريد المونديال للمرة السادسة.
الجزائر بقيادة محرز تتطلع لإنجاز
تعود الجزائر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2014 وهي تحمل المزيج المعتاد من الطموح والضغوط والمفاجآت التي لطالما ميزت واحدة من أكثر دول أفريقيا موهبة في كرة القدم.
وقد تمثل الجزائر التهديد الأكبر للأرجنتين حاملة اللقب في المجموعة العاشرة، ويرصد المنتخب العربي العبور للدور ثمن النهائي وتكرار إنجاز نسخة 2014 بالبرازيل قبل أن تخرج على يد بلجيكا. ووصلت بعثة الجزائر إلى المونديال الأميركي بمعنويات عالية بعد الفوز على هولندا في روتردام 1-0 في مباراة ودية.
وتجاوز الجزائريون التصفيات الإفريقية بسهولة، بعدما تصدروا مجموعتهم وأنهوها بفارق سبع نقاط عن أوغندا.
وسيقود المنتخب الجزائري المخضرم رياض محرز، النجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي ونجم الأهلي السعودي راهناً، فيما يشكل مهاجم فولفسبورغ الألماني السريع والمهاري محمد الأمين عمورة مصدر الخطر التهديفي.
كما تمنح مباريات الدور الأول الجزائر فرصة لتصفية حساب قديم مع منافستها في المجموعة النمسا، بعد 44 عاماً على مواجهة المنتخبين في دور المجموعات بمونديال 1982 في إسبانيا. وما زالت ذكرى هذه البطولة عالقة في الأذهان، حيث فازت الجزائر آنذاك على ألمانيا الغربية وتشيلي، لكنها أقصيت بعدما تغلبت ألمانيا الغربية على النمسا 1-0 في نتيجة خدمَت المنتخبين الأوروبيين وأهلتهما معاً إلى الدور الثاني. وأُطلق على تلك المباراة اسم «فضيحة خيخون»، ما دفع الاتحاد الدولي (فيفا) لاحقاً إلى اعتماد إقامة مباراتي الجولة الأخيرة لكل مجموعة في التوقيت نفسه.
وبعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022 إثر هزيمة مثيرة في الملحق الفاصل أمام الكاميرون، ثم الخروج من كأس الأمم الأفريقية مطلع هذا العام من دور الثمانية، يأمل المنتخب الجزائري أن يكون المونديال موعدهم مع إنجاز يسعد جماهيرهم المتحمسة. وبجانب القائد رياض محرز والنجم محمد عمورة، سيضفي ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي الطاقة والنزعة الهجومية من مركز الظهير الأيسر على الفريق، في حين عزز الجناح الشاب عادل بولبينة الشعور المتزايد بالطموح طويل الأمد حول التشكيلة. ويأمل المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش أن تصل تشكيلته إلى المباراة وهي في كامل لياقتها وخاصة حراس المرمى بعد شكوى كل من لوكا زيدان ومالفين ماستيل من الإصابة، مما قد يجبر الفريق على الاستعانة بأسامة بن بوط رغم اعتزاله الدولي مؤخراً.
وكان بن بوط قد ابتعد عن المنتخب بعد أن ظل بديلاً من دون أن يشارك في كأس الأمم بالمغرب في وقت سابق من هذا العام، لكن حارس مرمى اتحاد العاصمة الجزائري قد يسجل الآن عودة غير متوقعة، وارتفعت أسهمه بعد مساهمته في فوز ناديه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بركلات الترجيح على الزمالك المصري الشهر الماضي.
النمسا تعود بعد غياب 28 عاماً
تعود النمسا إلى الساحة الدولية بعد 28 عاماً من الغياب عن كأس العالم لكرة القدم، بجيل ذهبي تشكل بفضل التغييرات الخططية التي أحدثها المدرب المخضرم الألماني رالف رانغنيك، ويبدو أنها عازمة على البناء على الأداء الرائع الذي قدمته في بطولة أوروبا الأخيرة. وحول رانغنيك، وهو أحد المدربين الرواد في أسلوب الضغط العكسي، النمسا إلى فريق شرس يعتمد على أسلوب هجومي قوي يعتمد على الضغط المتواصل، وهدفه نقل الكرة إلى الأمام بسرعة ودقة.
وفي ألمانيا قبل عامين، قدمت النمسا أداءً ممتعاً بأسلوبها الهجومي السلس، وتصدرت مجموعتها بصورة مفاجئة متقدمة على فرنسا وهولندا، قبل أن تخرج على يد تركيا بعد مباراة مثيرة وحماسية. وتتطلع النمسا للفوز بمباراة خروج مغلوب ببطولة كبرى لأول مرة منذ عام 1954، وإثبات أن ما قدمه الفريق في بطولة أوروبا لم يكن مجرد ومضة عابرة.
وتتواجه النمسا في مباراتها الأولى بالمجموعة مع الأردن الضيف الجديد على المونديال، قبل الصدام مع الأرجنتين ثم الجزائر.
ورغم أن المدرب رانغنيك صنع فريقاً من اللاعبين الواعدين فإنه سيعتمد على المخضرم ماركو أرناوتوفيتش، الهداف التاريخي للنمسا والبالغ من العمر (37 عاما)، ومعه المهاجم مايكل غريغوريتش (32 عاماً). وسيستمتع ديفيد ألابا (33 عاماً) مدافع ريال مدريد بهذه الفرصة بشكل أكبر بعد غيابه عن بطولة أوروبا بسبب الإصابة. بينما سيكون ثنائي خط الوسط بول فانر (20 عاماً) وكارني تشوكويميكا (22 عاماً) الأصغر بالتشكيلة.
الأردن لوضع بصمة في أول ظهور
بعدما بلغت نهائيي كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025، كلل الجيل الحالي لمنتخب الأردن مسيرة تألقه بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم.
وتحول منتخب الأردن الملقب بـ«النشامى» إلى قوة مؤثرة في الكرة العربية منذ تولي المدرب المغربي جمال السلامي المهمة في يونيو 2024، مستفيداً من الأسس التي وضعها سلفه ومواطنه الحسين عموتة. ويرى السلامي أن الفريق الذي بناه قادر على تحقيق مفاجأة في المونديال، وقال المدرب الذي سبق أن شارك مع المغرب في كأس العالم 1998: «النتائج التي حققناها مؤخراً تفتح آفاق الأمل والطموح أمام الجماهير، وتجعلها تحلم. نسعى لنكون فريقاً قوياً ونقدم أنفسنا بصورة مشرفة. هذه فرصة للاعبين لإظهار قدراتهم وفرض أنفسهم بقوة».
ويعوّل السلامي على الجناح موسى التعمري المحترف في رين الفرنسي، بيد أنه يفتقد المهاجم الآخر يزن النعيمات الذي تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال كأس العرب في الدوحة. وتلقى منتخب الأردن ضربة موجعة جديدة بإصابة المهاجم الشاب إبراهيم صبرة أثناء التدريبات في مدينة سان دييغو الأميركية ليخرج من التشكيلة. وكان ينظر لصبرة على أنه أفضل خيار لتعويض يزن بعد تألقه مع منتخب الأردن للشباب قبل أن ينهي الموسم الحالي بتجربة احترافية مع نادي لوكوموتيف زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة من ناديه جوزيتيبي التركي.
ويرى السلامي أن مواجهة النمسا الافتتاحية ستكون محورية في مشوار الفريق، وأوضح: «إنها مباراة ترسم طريقك»، معرباً عن أمله في حصد نقاط من أول مباراتين قبل مواجهة الأرجنتين في ختام جولات المجموعة.
لجأ المنتخب الكندي لكرة القدم، المضيف مشاركة مع الولايات المتحدة والمكسيك لمونديال 2026 المقررة انطلاقته، الخميس، إلى مهاجم أوستن إف سي الأميركي جايدن نيلسون، بديلاً لمارسيلو فلوريس المصاب في نهاية مايو (أيار) مع فريقه تيغريس المكسيكي.
وشارك نيلسون (23 عاماً و15 مباراة دولية) في المعسكر الإعدادي للمنتخب في شارلوت الأميركية نهاية مايو، وفي المباراتين التحضيريتين الأخيرتين ضد أوزبكستان (2 - 0)، حيث سجل الهدف الثاني، وآيرلندا (1 - 1).
لكنه استُبعد من التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً من قبل المدرب الأميركي للمنتخب جيسي مارش.
وسيحل بدلاً من فلوريس الذي خضع لجراحة في الخامس من الشهر الحالي بحسب الاتحاد الكندي للعبة، من أجل معالجة قطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى تعرض له في 31 مايو خلال نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.
وتلعب كندا في المجموعة الثانية، حيث تبدأ مشوارها ضد البوسنة والهرسك في 12 يونيو (حزيران) الحالي، قبل أن تواجه قطر وسويسرا.
انفصل أتالانتا رسمياً عن مدربه رافاييلي بالادينو، منهياً مشواراً امتد 39 مباراة فقط؛ ما يمهد الطريق لتعيين ماوريتسيو ساري الذي غادر بدوره لاتسيو في نهاية الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأكد نادي برغامو القرار في بيان رسمي مقتضب، وجَّه فيه الشكر إلى بالادينو وكامل جهازه الفني على التزامهم واحترافيتهم.
وقال النادي: «يعلن أتالانتا أن رافاييلي بالادينو أُعفي من مهامه مدرباً للفريق الأول، إلى جانب أفراد جهازه الفني: ستيفانو تشيتيريو، وفيديريكو بيلوسو، وفابيو كورابي، ونيكولا ريفا، وماتيا كازيلا، وأندريا رامبوني وأندريا بيرتي».
وأضاف: «يتقدم أتالانتا بخالص الشكر لرافاييلي بالادينو وجهازه الفني على التزامهم وتفانيهم واحترافيتهم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية».
واستلم بالادينو المهمة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بديلاً للكرواتي المقال إيفان يوريتش، بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2027.
وتسلّم بالادينو فريقاً كان يعاني في المراكز المتأخرة من ترتيب الدوري الإيطالي، وقاده إلى إنهاء الموسم في المركز السادس، ليضمن التأهل إلى مسابقة «كونفرنس ليغ» في الموسم المقبل.
ويغادر بالادينو بعدما حقق 18 فوزاً في 39 مباراة مع الفريق، في سجل يشمل أيضاً 8 تعادلات و13 خسارة والوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث انتهى المشوار بقساوة على يد بايرن ميونيخ الألماني (2 - 10 بمجمل المباراتين)، ونصف نهائي كأس إيطاليا قبل الإقصاء بركلات الترجيح على يد لاتسيو.
وتُعد هذه الحصيلة محترمة إلى حد ما لمدرب تم استقدامه في منتصف الموسم لإنقاذ وضع صعب، إلا أن إدارة النادي رأت أنها لا تبرر الاستمرار، في ضوء التوجه الذي ترغب في اعتماده مع ساري.
ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن التعاقد مع ساري في الأيام المقبلة، فور استكمال الإجراءات التعاقدية.
وكما جرت العادة في إيطاليا، تشهد فترة ما بين الموسمين نشاطاً واسعاً على مقاعد المدربين، وطال التغيير حتى الآن ساسوولو وفيورنتينا وأتالانتا وبولونيا ونابولي وميلان ولاتسيو.