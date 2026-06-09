مونديال 2026: جهود صومالية مستمرة لدخول حكم بلادها عمر الولايات المتحدة

منعت الولايات المتحدة، مطلع هذا الأسبوع، الحكم عمر عبد القادر عرتن من دخول البلاد، بعد أن كان من المتوقع ​أن يكون أول صومالي يدير مباراة في كأس العالم لكرة القدم.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، أمس (الاثنين)، إن عرتن لن يتمكَّن من التدريب والتحكيم في كأس العالم، التي تنطلق يوم الخميس المقبل، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الصومالية إنَّها حاولت دون جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة و«فيفا» للسماح لعرتن بدخول البلاد. وأعربت عن حزنها لما حدث.

وأضافت وزارة الرياضة الصومالية في ‌بيان: «إنجازاته الدولية مصدر فخر ‌واعتزاز للشعب الصومالي». وقال مسؤول ⁠صومالي بارز لـ«رويترز» إنَّ الجهود الدبلوماسية مستمرة لمحاولة دخول عرتن الولايات المتحدة والمشاركة في البطولة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث: «(فيفا) لا يتدخل في إجراءات الهجرة في البلد المستضيف، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وأبلغتنا السلطات بأنَّ وضع السيد عرتن لن يتغيَّر في الوقت الحالي». ولم يوضِّح موقع «فيفا» على الإنترنت المباراة التي كان ⁠من المقرر أن يديرها عرتن.

وقال عرتن، في بيان ‌له، إنه رغم الظروف فإنَّه ‌يتحلى بالإيجابية ويركز على التحديات المقبلة في ​مسيرته التحكيمية.

وأضاف: «أود توجيه الشكر لـ(فيفا) ‌والاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) على دعمهما، وأعدكم بالحفاظ على مستوى أدائي ‌العالي في التحكيم مع التركيز على المستقبل. أريد توجيه الشكر إلى أفراد عائلة كرة القدم على رسائلهم، وأتمنى لزملائي كل التوفيق خلال كأس العالم، وأتطلع للانضمام لهم مرة أخرى في البطولات المقبلة».

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في بيان، إن مواطناً صومالياً، دون ذكر اسمه، وصل ⁠إلى مطار ⁠ميامي الدولي قادماً من إسطنبول يوم السبت الماضي، وعُدَّ غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية. ولم تذكر الإدارة تفاصيل بشأن طبيعة هذه المخاوف، لكنها قالت إنَّ الحكم خضع لفحص إضافي روتيني قبل منعه من الدخول.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية: «تُتَّخذ قرارات القبول على أساس كل حالة على حدة باستخدام معلومات إنفاذ القانون والأمن القومي والهجرة المتاحة وقت الفحص».

وسياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصدر قلق قبل انطلاق كأس العالم. ففي العام الماضي، فرضت واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 ​دولة منها الصومال.

وأفادت تقارير ​إعلامية بأنَّ عرتن، الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 2025 من «كاف»، يحمل تأشيرة سارية.