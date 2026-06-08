غوريتسكا: المنتخب الألماني يرغب في تغيير «الصورة السلبية»

أكد ليون غوريتسكا، لاعب وسط المنتخب الألماني، أن فريقه عازم على تغيير الصورة النمطية للمنتخب الذي خرج من الدور الأول في آخر مشاركتين له في كأس العالم لكرة القدم.

ويدخل منتخب ألمانيا منافسات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا بهدف التعويض، وذلك بعدما خرج من دور المجموعات في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

وأوقعت قرعة مونديال 2026 المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوت ديفوار والإكوادور وكوراساو.

وقال غوريتسكا في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي (فيفا): «بالطبع نريد أن نصلح الأمور، لكن تلك الذكريات لا تزعجنا أبداً، ربما لا نشعر بتلك النشوة والتفاعل مع الجماهير مثلما كانت الأمور من قبل، لأنهم فقدوا ثقتهم بنا نوعاً ما، لكننا سنحب أن نستعيد تلك الثقة مرة أخرى، وهذا حافز كبير لي على المستوى الشخصي، وهو هدف الفريق بأكمله».

وأضاف: «يجب دائماً أن تتعلم من أخطائك، لكن التفكير في ذلك الآن لن يجدي نفعاً، ببساطة نتطلع للحصول على الفرصة ونعلم أننا فريق جيد».

وأوضح اللاعب الذي غادر بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المنقضي: «الموقف مختلف قليلاً عن آخر بطولتين، لا أعتقد أننا من المرشحين للفوز باللقب يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا، هناك توقعات كبيرة بخصوصنا كفريق كبير ومنتخب عريق، لدينا نجوم كبار في فريقنا، ولو كنا في أفضل حالاتنا الفنية والبدنية يمكننا تحقيق الكثير في كأس العالم».

وبسؤاله عن رغبة يوليان ناغلسمان، المدير الفني للفريق، في رفع المستوى البدني، قال غوريتسكا: «لدينا القدرة على ذلك على أرض الملعب، لدينا مؤهلات تفيدنا كثيراً كفريق خاصة بالطريقة التي نرغب في اللعب بها، ما أود قوله أن الإمكانات موجودة لكن علينا تأكيد ذلك في كل مباراة».

ويدخل المنتخب الألماني البطولة كواحد من المرشحين للفوز باللقب، لكن ليس بنفس قوة الترشيحات في النسخ السابقة، لا سيما في عام 2014 حينما خطف الفريق اللقب في البرازيل.

وقال غوريتسكا: «لأكون صريحاً، أحب دائماً أن نكون المرشحين الأبرز، أعلم هذا جيداً خلال مسيرتي مع بايرن ميونيخ، وحينما تكون المرشح الأوفر حظاً، فإن فرصك تكون أكبر وتلعب بقوة كبيرة، لكن بالنسبة لنا فمن الخاطئ أن نعتبر أنفسنا مرشحين للفوز بكأس العالم بعدما حدث في السنوات القليلة الماضية».