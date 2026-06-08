نهائي «إن بي إيه»: تشديد أمني في المباراة الثالثة بسبب حضور ترمب

أعلنت السلطات، الاثنين، فرض إجراءات أمنية مشددة في نيويورك؛ بسبب حضور الرئيس، دونالد ترمب، المباراة الثالثة من نهائي «دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)» في صالة «ماديسون سكوير غاردن».
وبعد فوزه بالمباراتين الأوليين من أصل 7 ممكنة في هذه السلسلة خارج الديار على سان أنتونيو سبيرز، يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة، الاثنين، في معقله «ماديسون سكوير غاردن» حيث ستقام أيضاً المباراة الرابعة الأربعاء.
وسيكون هناك طوق أمني واسع حول القاعة الواقعة في مانهاتن بجوار محطة بنسلفانيا، حيث أُصيب 6 أشخاص في حادث طعن وقع خلال وقت متأخر من مساء الأحد.
وقال قائد شرطة مدينة نيويورك، مايكل ليبيتري، للصحافيين إنه مئات العناصر نُشروا في المحطة، لكنه أوضح أن هذا الانتشار «لن يتغير على ضوء حادثة أمس (الأحد)».
وفي إطار الإجراءات المشددة، طلبت السلطاتُ من المشجعين حائزي التذاكر الحضورَ إلى «ماديسون سكوير غاردن» قبل ساعتين على الأقل من موعد انطلاق المباراة عند الساعة الـ20:30 بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 00:30 بتوقيت غرينيتش) للخضوع لإجراءات تفتيش عبر أجهزة مسح مماثلة لتلك المستخدمة في المطارات.
ولن تنظَّم تجمعات جماهيرية خارج القاعة للمشجعين غير الحائزين تذاكر؛ بسبب الزيارة الرئاسية، في خروج عن التقليد الذي طبع المباراتين الأوليين في سان أنتونيو.
وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش: «الرسالة بسيطة: احتفلوا بنيكس، لكن تجنبوا منطقة (ماديسون سكوير غاردن) الليلة إذا لم تكن لديكم تذاكر للمباراة أو سبب مشروع آخر للوجود هناك».
وسيتولى «جهاز الخدمة السرية»، المكلف حماية الرئيس الأميركي، مهام الأمن إلى جانب شرطة نيويورك.