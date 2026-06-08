«فيفا» يتوصل إلى تسوية مع ديارا في قضية حقوق انتقال اللاعب

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الاثنين)، إنه توصل إلى تسوية مع لاعب وسط منتخب فرنسا السابق لاسانا ديارا، في قضية تتعلق بحقوق انتقال اللاعب.

وكان ديارا يطالب بتعويض قدره 65 مليون يورو (75 مليون دولار) من «فيفا» والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بعد أن قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن بعض قواعد الاتحاد الدولي للعبة تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفرض «فيفا» غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على ديارا بعد رحيل لاعب آرسنال وتشيلسي وريال مدريد السابق عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد فقط من عقده الممتد لأربع سنوات في 2014.

وقال «فيفا» في بيان: «بعد الاتفاق الشامل الذي توصلنا إليه، قام السيد لاسانا ديارا و(فيفا) بتسوية جميع الإجراءات القانونية بينهما».

وأضاف: «لم يقر (فيفا) بأي مسؤولية، ولم يدفع أي تعويض. ولن يُدلي بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي». ولم يرد محامو ديارا بعد على طلب «رويترز» للتعليق.

وعدَّل «فيفا» قواعد انتقالاته في أعقاب حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، واعتمد إطاراً مؤقتاً لحساب التعويض المستحق وعبء الإثبات في حالة وجود خرق للعقد.

ودفع «حكم ديارا» منذ ذلك الحين نحو 20 رابطة لاعبين وطنية في أوروبا إلى التعهد بدعم دعوى جماعية على مستوى القارة ضد «فيفا».