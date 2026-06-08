زفيريف: أؤمن بقدرتي على التتويج مجدداً

اعترف الألماني ألكسندر زفيريف بأنه كان تحت تأثير الاحتفال قليلاً، بعد تتويجه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس»، لكن ما سيدفعه إلى الأمام ليس نخب الاحتفال، بل مذاق الفوز الأول في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام».

وأخيراً، تُوج زفيرف (29 عاماً) بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في باريس، بعد خسارته 3 مباريات نهائية في بطولات «غراند سلام»، وذلك بعد فوزه على فلافيو كوبولي 6-1 و4-6 و6-4 و 6-7 (5-7) و6-1، أمس الأحد، في باريس.

واستفاد زفيريف من خروج المصنف الأول عالمياً يانيك سينر مبكراً من البطولة المُقامة على الملاعب الرملية، وكذلك من غياب الإسباني كارلوس ألكاراس، البطل مرتين، بسبب الإصابة، لكن بطل «أولمبياد 2021» بات يؤمن، الآن، بقدرته على حصد مزيد من أكبر ألقاب التنس، مع اقتراب انطلاق بطولة ويمبلدون، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال، للصحافيين: «الآن، لا يهم ما يحدث، سأظل دائماً بطلاً في الغراند سلام. لا يمكن لأحد أن يسلب هذا مني. ربما يمنحني ذلك قدراً من التحرر، وربما يكون ذهني أكثر هدوءاً عندما ألعب مباراة نهائية جديدة».

وأضاف: «هذا اللقب مهم جداً لي؛ لأنه لو خسرت هذا النهائي، لتراجعت ثقتي بنفسي كثيراً. أما الآن وبعد أن فزت به، فأشعر بأن بإمكاني تحقيق ذلك مجدداً».

وأصبح زفيريف أول رجل ألماني يفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى، منذ أن فاز بوريس بيكر بآخِر لقب من ألقابه الست في بطولة أستراليا المفتوحة قبل 30 عاماً.

ولم يَغِب عن ذهن المصنف الثالث عالمياً أن هذا الإنجاز تحقَّق في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس»، حيث خسر النهائي أمام ألكاراس في عام 2024، كما تعرَّض لإصابة خطيرة في الكاحل، خلال ما قبل النهائي، أمام الإسباني رافاييل نادال في عام 2022.

وقال: «عشت هنا بعضاً من أصعب اللحظات في مسيرتي الاحترافية. لقد كنت ممدَّداً على هذا الملعب بسبب إصابة لم أكن أعلم حينها إن كنت سأتعافى منها وأعود للعب أم لا. كما خسرت نهائي بطولة كبرى هنا».

وأضاف: «كل تلك الذكريات لم تختف بالنسبة لي، فما زالت حاضرة في ذهني، لكن هذا الإنجاز سيتفوق عليها جميعاً».

كان أسطورة التنس الألمانية بوريس بيكر قد وجّه انتقادات كثيرة لزفيريف على مر السنين، لكنه، في الوقت نفسه، كان يتمنى له النجاح والتتويج.

وأعرب بيكر (58 عاماً) عن سعادته الكبيرة برؤية لاعب ألماني آخر يحرز لقباً كبيراً، بعد أن حققت أنجيليك كيربر 3 ألقاب كبرى في منافسات السيدات بين عاميْ 2016 و2018، في حين تتصدر شتيفي جراف القائمة الألمانية برصيد 22 لقباً كبيراً.

وقال بيكر، لـ«يورو سبورت»: «أصبح بطلاً في إحدى بطولات (غراند سلام)، وأصبح الآن عضواً في نادٍ خاص للغاية... وهذا شعور رائع للغاية».