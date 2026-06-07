منتخب هولندا يجري اختبارا لتشكيلته الأساسية في وديّة أوزبكستان

يخطط رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي لاستغلال مواجهة أوزبكستان وديا في نيويورك الاثنين ليختبر تشكيلته الأساسية قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم ضد اليابان.

وأعلن كومان الأحد أن بقية أعضاء تشكيلته سيلعبون مباراة غير رسمية ثانية ضد الأوزبكيين مباشرة بعد ذلك، تتكون من شوطين مدة كل منهما 35 دقيقة. وقال في مؤتمر صحافي قبل المباراة التي ستقام على ملعب إيشان: «نريد أن نستغل المباراة الأولى لإجراء أقل عدد ممكن من التغييرات. علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان ذلك سيؤتي ثماره. سنخوض المباراة الأولى بتشكيلتنا الأساسية إلى حد كبير. وهذا أمر جيد أيضا للاعبين الذين ليسوا في كامل لياقتهم البدنية، إذ يمكنهم المشاركة في المباراة الثانية. ولهذا السبب سنخوض مباراتين. لدينا 26 لاعبا وسيحصل الجميع على دقائق للعب. هذا ما تريده».

ولا يتعين على المدرب اتخاذ قرار بشأن المدافع يورين تيمبر، الذي انضم إلى المعسكر يوم الخميس بعد أن لعب مع آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو (أيار). كانت هذه أول مباراة يخوضها تيمبر منذ مارس (آذار) بعد معاناته من إصابة في الفخذ، ولا تزال هناك شكوك بشأن حالته البدنية.

وقال كومان للصحافيين: «إذا تدرب وكان في أفضل حالاته البدنية، فدائما ما يترك انطباعا جيدا. لم يكن هذا هو الحال كل يوم، لذا علينا اتخاذ قرار. شارك في التدريبات وسنجتمع مع الطبيب ويورين في نهاية بعد ظهر (الأحد) لنرى ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا».

وتستهل هولندا مشوارها في المجموعة السادسة بمواجهة اليابان في دالاس يوم الأحد. وتلتقي أوزبكستان مع كولومبيا يوم 17 يونيو (حزيران) في المجموعة 11.