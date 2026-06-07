بعد 40 انتصاراً متتالياً... دوبلانتيس يُمنى بهزيمة مفاجئة في لقاء استوكهولم

أخفق البطل الأولمبي أرماند دوبلانتيس في محاولته تحطيم رقم قياسي عالمي خلال لقاء استوكهولم ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، الأحد، إذ مُني بهزيمة مفاجئة بعد أن حسم الأسترالي كورتيس مارشال الفوز بتخطي ارتفاع 5.90 متر في محاولته الثالثة.

أنهت هذه الهزيمة سلسلة الانتصارات المتتالية البالغ عددها 40 انتصاراً للرياضي السويدي (26 عاماً) الذي أقر بأنه كان منشغلاً بالتفكير في حفل زفافه المقبل.

وقال دوبلانتيس لمحطة «إس في تي» التلفزيونية السويدية: «حان وقت الخسارة، مر وقت طويل جداً (منذ آخر مرة). لا أستطيع تصديق أني فزت في 40 مناسبة متتالية، هذا أمر رائع، لكن من المؤسف أيضاً أن أخسر في استوكهولم التي تعد أهم منافسة في العام بالنسبة لي».

وأضاف: «هذه ليست المرة الأخيرة التي سأخسر فيها، لكن آمل أن تكون المرة الأخيرة التي أخسر فيها في استوكهولم وسأحرص على ألا يتكرر ذلك».

كان دوبلانتيس، الذي يحظى بشعبية كبيرة، يقفز بالزانة أمام جمهوره المحلي وكان يسعى لتحطيم رقمه القياسي السابق البالغ 6.31 متر ليحطم الرقم القياسي للمرة السادسة عشرة، لكن اليوم بدأ بشكل سيئ عندما اصطدم بالعارضة في محاولته الأولى عند ارتفاع 5.60 متر.

تجاوز دوبلانتيس هذا الارتفاع في المحاولة الثانية، وبدا أنه عاد إلى المسار الصحيح عندما تخطى 5.80 بسهولة، لكنه أخفق في محاولتين لتخطي ستة أمتار، كما فشلت محاولته الأخيرة لتخطي 6.05 متر مما منح مارشال الفوز. واحتل دوبلانتيس المركز الثاني.

وقال الرياضي السويدي: «إما أن تكون محظوظاً في الحب أو محظوظاً في الحياة، والزفاف قريب، لذا ربما يكون هذا جانباً إيجابياً كبيراً في الأمر برمته».

وأضاف: «إنه لأمر مؤسف لأني لم أرغب حقاً في تقديم أداء سيئ هنا في استوكهولم، حيث يدعمني الكثيرون ويمنحونني الحب».

وفي المضمار، حققت بطلة العالم ميليسا جيفرسون وودن فوزاً ساحقاً في سباق 100 متر سيدات بزمن قدره 10.84 ثانية. وفاز الأميركي كيني بيدناريك، الحائز على ميداليتين فضيتين أولمبيتين، بالمركز الأول في سباق 200 متر رجال بزمن قدره 19.87 ثانية ليكون الرياضي الوحيد في السباق الذي كسر حاجز العشرين ثانية.

وفي سباق 800 متر للرجال، قدم الأميركي كوبر لوتكينهاوس (17 عاماً) أداءً بارزاً اليوم عندما سجل أفضل زمن له هذا الموسم بلغ دقيقة و42.70 ثانية ليتفوق على الكندي ماركو أروب، بينما احتل الجزائري سليمان مولى المركز الثالث.