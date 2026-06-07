«دورة برمنغهام»: الفلبينية إيلا تفوز باللقب

فازت الفلبينية ألكسندرا إيلا بلقبها الثاني في منافسات فردي السيدات ضمن بطولات رابطة محترفات التنس فئة 125 نقطة، بعد فوزها الصعب على شريكتها في الزوجي، التشيكية نيكولا بارتونكوفا في نهائي بطولة برمنغهام المفتوحة الأحد.

وتمكنت إيلا، المصنفة الأولى في البطولة، من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على بارتونكوفا بواقع 7-5 و3-6 و5-7.

وكانت إيلا، التي دخلت عامها الـ21 الشهر الماضي، قد أصبحت نجمة عالمية بين أبناء الجالية الفلبينية الكبيرة في الخارج منذ وصولها إلى قبل نهائي بطولة ميامي المفتوحة العام الماضي.

ثم ازدادت شعبيتها مجدداً عندما تغلبت على الدنماركية كلارا تاوسون في شوط فاصل طويل بالمجموعة الثالثة في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة، محققة بذلك أول فوز لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وبعد أسبوعين، أصبحت إيلا أول امرأة تمثل الفلبين تفوز بلقب من فئة التحدي ضمن بطولات رابطة محترفات التنس، عندما توجت بلقب بطولة غوادالاخارا المفتوحة فئة 125 نقطة.

وقد حظيت إيلا، التي تتخذ من أكاديمية رافائيل نادال في إسبانيا مقراً لها، بمزيد من الاهتمام في بطولة أستراليا المفتوحة لهذا العام، وهي أقرب بطولة غراند سلام إلى الفلبين.