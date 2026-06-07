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الرياضة رياضة عالمية

تألق كين يعزز أحلامه بالتتويج بكأس العالم مع إنجلترا

المخضرم هاري كين يسعى لقيادة إنجلترا للقب المونديال (رويترز)
المخضرم هاري كين يسعى لقيادة إنجلترا للقب المونديال (رويترز)
  • تامبا: «الشرق الأوسط»
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  • تامبا: «الشرق الأوسط»
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تألق كين يعزز أحلامه بالتتويج بكأس العالم مع إنجلترا

المخضرم هاري كين يسعى لقيادة إنجلترا للقب المونديال (رويترز)
المخضرم هاري كين يسعى لقيادة إنجلترا للقب المونديال (رويترز)

يشعر النجم المخضرم هاري كين بأنه في أفضل حالاته، حيث يعد قائد منتخب إنجلترا، صاحب الأهداف الغزيرة، الأيام المتبقية حتى انطلاق بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويسعى رجال المدرب الألماني توماس توخيل لإضافة نجمة ثانية إلى قمصانهم، بعد أن قادهم غاريث ساوثغيت إلى الاقتراب من معادلة إنجاز المدرب الراحل ألف رامزي، الذي توّج منتخب إنجلترا تحت قيادته بلقبه الوحيد في كأس العالم عام 1966.

وقاد كين منتخب إنجلترا في نسختين لكأس العالم، ومثلهما في كأس الأمم الأوروبية، وهو يستعد الآن لقيادة وصيف بطل أوروبا مرتين متتاليتين، في كل العالم، التي تنطلق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يوم الخميس المقبل.

ويدخل مهاجم بايرن ميونيخ الألماني النسخة المقبلة من المونديال، وهو في قمة مستواه، الذي واصله بتسجيله هدفاً رائعاً بضربة رأس في فوز منتخب إنجلترا 1 - صفر على نيوزيلندا، السبت، وهو هدفه الـ67 هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده.

وقال كين، قائد المنتخب الإنجليزي: «اللعب لإنجلترا هو الشيء المفضل لدي. أرتدي القميص بفخر عظيم، وأرتدي شارة القيادة بفخر عظيم، ساعياً لأن أكون قدوة حسنة لزملائي في الفريق، وللجهاز الفني، وللجماهير، وللبلاد بأسرها».

أضاف كين في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «قيادة مجموعة أخرى من اللاعبين إلى كأس العالم شعور مميز بلا شك».

وأوضح: «ندخل البطولة بتوقعات عالية، لذا فأنا متحمس للغاية لانطلاقها. أشعر بأنني في أفضل حال على الإطلاق، وأتمنى أن يأتي هذا اليوم قريباً».

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بمواجهة المنتخب الكرواتي، خصمه في قبل نهائي مونديال 2018، في دالاس يوم 17 يونيو (حزيران) الحالي، وقد بدأ استعداداته للبطولة بعد وصوله إلى فلوريدا يوم الاثنين الماضي.

ودفع توخيل بتشكيلة مختلفة في كل شوط من المباراة الودية التي أقيمت السبت ضد نيوزيلندا، وذلك ضمن الاستعدادات التي تتواصل قبل المباراة الودية الأخيرة للفريق ضد كوستاريكا في أورلاندو، يوم الأربعاء المقبل.

وصرّح كين بعد تسجيله هدفه الـ79 مع إنجلترا: «أعتقد أن هزّ الشباك مهم دائماً بالنسبة للمهاجم. أنتم تعرفونني، فأنا أرغب في إحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف».

وأوضح: «بالطبع كنت أعلم أنني سألعب 45 دقيقة فقط اليوم، لذا كان تسجيل هدف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول شعوراً أفضل من التعادل السلبي».

واستدرك كين قائلاً: «لكن، كما تعلمون، نحن هنا للاستعداد، وللحفاظ على لياقتنا البدنية، والتأقلم مع الحرارة، والتعامل مع هذا النوع من الملاعب، لذا في النهاية، انتهى يوم آخر ونتطلع إلى مباراة ودية أخرى خلال أيام قليلة».

ورغم استياء توخيل عن بعض أساليب اللعب «العشوائية» التي ظهرت في الشوط الأول ضد نيوزيلندا، فإن الخروج سالماً ومن دون إصابات من أرضية الملعب المتهالكة كان بمثابة دفعة معنوية.

واعترف كين بأن أرضية الملعب كانت «لزجة بعض الشيء» نظراً للتعرق الشديد في درجة حرارة 33 درجة مئوية، لكن قائد منتخب إنجلترا يعتقد أن الحديث عن الظروف الجوية مبالغ فيه.

وشدّد كين، الذي شارك في كأس العالم للأندية العام الماضي بالولايات المتحدة مع بايرن: «بصراحة، لا أعتقد أن الحرارة كانت شديدة». وتابع: «بالطبع، كنا نعتاد على ذلك في التدريبات. بعد اليومين الأولين، شعرت أن معظم اللاعبين قد اعتادوا على تلك الأجواء».

أكّد النجم الإنجليزي: «في الواقع، لم يكن الجو سيئاً اليوم، لذا أعتقد أن هناك نقطة قد يتم المبالغة في الحديث عنها، بصراحة». واختتم كين تصريحاته قائلاً: «جميعنا رياضيون محترفون. لقد قمنا جميعاً بالاستعدادات اللازمة لهذه البطولة، نحن والجهاز الفني أيضاً».

يذكر أن منتخب إنجلترا يوجد في المجموعة الـ12 بمرحلة المجموعات في كأس العالم، برفقة منتخبي غانا وبنما، بالإضافة إلى منتخب كرواتيا.

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«جائزة موناكو الكبرى»: أنتونيلي يواصل انتصاراته بعد سباق «فوضوي»

كيمي أنتونيلي يرفع كأس جائزة موناكو الكبرى (رويترز)
كيمي أنتونيلي يرفع كأس جائزة موناكو الكبرى (رويترز)
  • موناكو: «الشرق الأوسط»
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  • موناكو: «الشرق الأوسط»
TT

«جائزة موناكو الكبرى»: أنتونيلي يواصل انتصاراته بعد سباق «فوضوي»

كيمي أنتونيلي يرفع كأس جائزة موناكو الكبرى (رويترز)
كيمي أنتونيلي يرفع كأس جائزة موناكو الكبرى (رويترز)

رفع كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سلسلة انتصاراته إلى 5 سباقات، بفوزه بسباق جائزة موناكو الكبرى الفوضوي، الأحد.

ووسع الإيطالي (19 عاماً) الفارق بعد انطلاقه من المركز الأول بسيارة مرسيدس، لكن هذا التقدم تبخر عقب رفع العلم الأحمر في وقت متأخر من السباق لفحص تضرر سطح المنعطف الأخير بعد حادث أدى إلى خروج شارل لوكلير سائق فيراري.

وواصل أنتونيلي تألقه واعتلى قمة فورمولا 1 في ظروف غريبة، استدعت تأجيل سباق اليوم.

وأوضحت وكالة «أسوشييتد برس» أن أنتونيلي كان في الصدارة قبل 10 لفات من النهاية قبل إيقاف السباق مؤقتاً بسبب انهيار أجزاء من الأسفلت واصطدام سيارتين متتاليتين، إحداهما سيارة شارل لوكلير من إمارة موناكو سائق فيراري الذي كان يحتل المركز الثالث.

وجرى استئناف السباق مجدداً من وضع الثبات، ليواصل أنتونيلي تألقه بتحقيق فوزه الخامس على التوالي، ليوسع الفارق في صدارته للترتيب العام لبطولة السائقين، ويصبح أصغر فائز بسباق جائزة موناكو.

وحلّ البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثاني، خلفه الفرنسي بيير غاسلي سائق ألبين ثالثاً، لكن مواطنه الفرنسي الآخر إسحاق حجار تقدّم للمركز الثالث مستفيداً من عقوبة ضد غاسلي.

كيمي أنتونيلي حافظ على هدوئه في سباق فوضوي (رويترز)

من جانبها، ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن أنتونيلي دخل التاريخ بعد النسخة 72 من هذا السباق العريق الذي توقف في اللفة 68، وحطم رقم هاميلتون القياسي الذي صمد 16 عاماً.

وكان هاميلتون يبلغ 23 عاماً عندما فاز بسباق جائزة موناكو لأول مرة من أصل 3 مرات في عام 2008 الذي شهد تتويجه ببطولة العالم لأول مرة خلال العام نفسه.

وأضافت أن الإيطالي الشاب مرشح لتكرار إنجاز سلفه في فريق مرسيدس، وذلك بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي هذا العام، في حين أخفق زميله البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس بأداء مخيب في سباق اليوم.

وأشارت أيضاً إلى أن أنتونيلي كان متقدماً على هاميلتون بأكثر من نصف دقيقة، متجاوزاً جميع المتسابقين حتى المركز الثالث وذلك بحلول اللفة 60 للسباق المكون من 78 لفة.

وتهددت صدارة الشاب الإيطالي عندما تعرض السائق الكندي لانس سترول لحادث، ما استدعى دخول سيارة الأمان، كما توقف السباق مؤقتاً بسبب مخاوف من تآكل سطح الطريق عند المنعطف الأخير؛ حيث تعرض كل من سترول ولوكلير لحادث.

وبعد إصلاحات استلزمت توقفاً لمدة 37 دقيقة، انطلق أنتونيلي من نقطة البداية الثانية بعد ساعتين و15 دقيقة من تحركه من مركز الانطلاق الأول ليتفوق على هاميلتون. ولم يكتف أنتونيلي بانتصاراته المتتالية بل اعتلى الصدارة ليوسع الفارق من 43 إلى 66 نقطة مع هاميلتون، في حين يتفوق بفارق 68 نقطة عن زميله راسل.

وأنهى راسل السباق خارج المراكز العشرة الأولى محتلاً المركز الثالث عشر، بعدما تعرض لعقوبة مرور في منطقة الصيانة في أواخر السباق، لتنفيذه عقوبة 5 ثوانٍ بشكل خاطئ لتجاوزه السرعة المحددة في ممر الصيانة، ليتلقى البريطاني ضربة قوية لمساعيه في الفوز باللقب، أما حجار فقد حل ثالثاً خلفه الأسترالي أوسكار بياستري.

كيمي أنتونيلي واصل انتصاراته وصدارة بطولة العالم للفورمولا 1 (إ.ب.أ)

أما البريطاني لاندو نوريس بطل العالم والفائز بسباق جائزة موناكو في 2025 فقد انسحب في اللفة 49 من سباق اليوم بسبب عطل فني في محرك سيارته، وأخفق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم 4 مرات مبكراً، بعد تعثره 4 مرات عند الانطلاق بسبب عطل فني في سيارته.

وحلّ لويس هاميلتون سائق فيراري ثانياً للمرة الثانية توالياً في الجائزة الكبرى، في حين احتل إسحاق حجار سائق رد بول المركز الثالث، رغم أنه كان ضمن عدد من السائقين الذين يخضعون للتحقيق بسبب مخالفات متنوعة.

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

لورا فريغانغ لاعبة سيدات ألمانيا تنفي تناولها المنشطات

لورا فريغانغ لاعبة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم (د.ب.أ)
لورا فريغانغ لاعبة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم (د.ب.أ)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
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  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
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لورا فريغانغ لاعبة سيدات ألمانيا تنفي تناولها المنشطات

لورا فريغانغ لاعبة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم (د.ب.أ)
لورا فريغانغ لاعبة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم (د.ب.أ)

نفت لورا فريغانغ، لاعبة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم، وجود أي شبهة تعاطي منشطات ضدها. ويأتي ذلك بعد أن ذكرت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات أن مُهاجِمة منتخب «الماكينات» تغيبت عن ثلاثة اختبارات خلال 12 شهراً.

وكتبت قائدة فريق آينتراخت فرانكفورت، أحد أندية الدوري الألماني للسيدات، في منشور على حسابها بتطبيق «إنستغرام»: «لم تكن هناك، ولن تكون، أي شبهة تعاطي منشطات ضدي».

ووفقاً للوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا)، لم تكن فريغانغ (28 عاماً) موجودة في المكان الذي حددته لإجراء الاختبار في ثلاث مناسبات خلال 12 شهراً.

وتواجه فريغانغ احتمال إيقافها لفترة طويلة بسبب تغيبها عن الاختبارات الثلاثة. وعادة ما تؤدي مثل هذه الحوادث إلى إيقاف لمدة عامين.

وكتبت اللاعبة الألمانية: «لم يكن التغيب عن الاختبارات تهرباً متعمداً من المواعيد، بل كان نتيجة تناقضات أو سوء فهم في البيانات الشاملة التي يجب تحديثها يومياً، والتي يتعين علينا كلاعبات في المنتخب الوطني تحديثها في النظام بشكل يومي وساعة بساعة».

وكشفت «نادا» أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يدرس المسألة حالياً، مشيرة إلى أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضحت فريغانغ: «لم يتم استكمال هذه الإجراءات بعد؛ لذا أرجو تفهمكم لعدم تمكني من التعليق عليها». وربما يعرض الإيقاف مشاركة فريغانغ بكأس العالم العام المقبل في البرازيل للخطر، غير أنها لا تبدو ضمن العناصر الأساسية في صفوف منتخب ألمانيا، على عكس دورها البارز مع ناديها.

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الرياضة رياضة عالمية

الكونغو الديمقراطية تخوض آخر مباراة تحضيرية للمونديال أمام تشيلي

منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لوديته الأخيرة قبل المونديال (إ.ب.أ)
منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لوديته الأخيرة قبل المونديال (إ.ب.أ)
  • أورليان: «الشرق الأوسط»
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  • أورليان: «الشرق الأوسط»
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الكونغو الديمقراطية تخوض آخر مباراة تحضيرية للمونديال أمام تشيلي

منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لوديته الأخيرة قبل المونديال (إ.ب.أ)
منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لوديته الأخيرة قبل المونديال (إ.ب.أ)

أكد متحدث باسم منتخب الكونغو الديمقراطية أن مباراته الودية الأخيرة أمام تشيلي استعداداً لكأس العالم لكرة القدم ستقام من دون جمهور في مدينة أورليان الفرنسية، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في قادش بإسبانيا، لكن رئيس بلدية المدينة ألغاها بسبب مخاوف من تفشي فيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ويوجد الفريق في مدينة ماربيا الإسبانية؛ حيث يجري استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد أن أكمل معسكراً تدريبياً لمدة 10 أيام في بلجيكا؛ إذ تعادل سلبياً مع الدنمارك، يوم الأربعاء. وأبلغ المسؤولون الأميركيون اللاعبين والمسؤولين أنه يتعين عليهم البقاء خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 21 يوماً، وخلوهم من أي أعراض قبل السماح لهم بدخول البلاد للمشاركة في كأس العالم. لا يلعب أي من لاعبي المنتخب الستة والعشرين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ إذ يلعب معظمهم في أندية أوروبية في حين سافر عدد قليل من المسؤولين من البلاد للانضمام إلى المعسكر. ووفقاً لمسؤولي الفريق، فإن جميع الأفراد ملتزمون بالاشتراطات المطلوبة.

وبعد إسبانيا، سيتوجه المنتخب الكونغولي إلى معسكره في هيوستن، يوم الخميس. ويستهل مبارياته في المجموعة 11 بمواجهة البرتغال بعدها بستة أيام قبل أن يلتقي كولومبيا في غوادالاخارا يوم 23 يونيو (حزيران) وأوزبكستان في أتلانتا يوم 27 من الشهر نفسه. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 488 حالة بينها 86 وفاة حتى السبت.

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