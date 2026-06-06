نظام المجموعات في كأس العالم 2026: كيف تتأهل المنتخبات إلى الأدوار الإقصائية؟

تبدو بطولة كأس العالم 2026 مختلفة عن أي نسخة سابقة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.

هذا التوسع بحسب شبكة The Athletic, لم يرفع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات فحسب، بل أدى أيضاً إلى تغيير كامل في نظام البطولة.

تواجه ثمانية من المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها ثمانية من أصحاب المركز الثالث (أ.ف.ب)

في النظام السابق الذي استُخدم بين عامي 1998 و2022، كانت البطولة تبدأ بثماني مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، بينما تغادر المنتخبات الـ16 الأخرى المنافسات.

أما في نسخة 2026، فقد أضيفت 16 دولة جديدة، ما أدى إلى رفع عدد المجموعات إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32 (أ.ف.ب)

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، وهو دور إقصائي جديد أُضيف لاستيعاب زيادة عدد المنتخبات.

وبذلك تضمن المنتخبات الـ24 الأولى والثانية في المجموعات مقاعدها في الأدوار الإقصائية.

أما المنتخبات التي تنهي دور المجموعات في المركز الرابع، وعددها 12 منتخباً، فتودع البطولة مباشرة دون أي فرصة إضافية.

لكن النظام الجديد يمنح أملاً إضافياً لأصحاب المركز الثالث.

إذ تتأهل أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ32، ليكتمل عدد المتأهلين إلى 32 منتخباً.

تضمن المنتخبات الـ24 الأولى والثانية في المجموعات مقاعدها في الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)

كيف يتم ترتيب أصحاب المركز الثالث؟

أول معيار هو عدد النقاط التي جمعها المنتخب في دور المجموعات.

وإذا تساوى منتخبان أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

وإذا استمر التعادل، يتم النظر إلى عدد الأهداف المسجلة.

وفي حال بقاء التعادل بعد ذلك، يتم الاحتكام إلى سجل اللعب النظيف.

المنتخبات الثمانية المتبقية التي حلت في المركز الثاني فتتواجه فيما بينها (أ.ف.ب)

ما هو سجل اللعب النظيف؟

يعتمد على عدد البطاقات التي حصل عليها المنتخب خلال دور المجموعات:

البطاقة الصفراء: نقطة واحدة

الطرد نتيجة إنذارين: 3 نقاط

البطاقة الحمراء المباشرة: 4 نقاط

بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط

ويعتبر المنتخب صاحب أقل عدد من النقاط التأديبية الأفضل في ترتيب اللعب النظيف.

وإذا استمر التعادل حتى بعد ذلك، يتم الاحتكام إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يتفوق المنتخب الأعلى تصنيفاً.

المنتخبات الثمانية المتبقية التي حلت في المركز الثاني فتتواجه فيما بينها (أ.ف.ب)

كيف يتم توزيع المتأهلين في دور الـ32؟

بعد تحديد المنتخبات الثمانية المتأهلة من المركز الثالث:

تواجه ثمانية من المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها ثمانية من أصحاب المركز الثالث.

بينما تواجه أربعة منتخبات أخرى متصدرة لمجموعاتها أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني.

أما المنتخبات الثمانية المتبقية التي حلت في المركز الثاني فتتواجه فيما بينها.

تواجه أربعة منتخبات أخرى متصدرة لمجموعاتها أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني (أ.ف.ب)

في النهاية :

12 متصدراً للمجموعات يتأهلون.

12 وصيفاً للمجموعات يتأهلون.

أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث تتأهل.

أصحاب المركز الرابع في المجموعات الـ12 يودعون البطولة.

أصحاب المركز الرابع في المجموعات الـ12 يودعون البطولة (رويترز)

وبذلك يرتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من 16 منتخباً في النظام القديم إلى 32 منتخباً في كأس العالم 2026، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة.