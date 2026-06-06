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الرياضة رياضة عالمية

نظام المجموعات في كأس العالم 2026: كيف تتأهل المنتخبات إلى الأدوار الإقصائية؟

صراع كبير سيكون بين المنتخبات لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)
صراع كبير سيكون بين المنتخبات لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)
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نظام المجموعات في كأس العالم 2026: كيف تتأهل المنتخبات إلى الأدوار الإقصائية؟

صراع كبير سيكون بين المنتخبات لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)
صراع كبير سيكون بين المنتخبات لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)

تبدو بطولة كأس العالم 2026 مختلفة عن أي نسخة سابقة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.

هذا التوسع بحسب شبكة The Athletic, لم يرفع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات فحسب، بل أدى أيضاً إلى تغيير كامل في نظام البطولة.

تواجه ثمانية من المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها ثمانية من أصحاب المركز الثالث (أ.ف.ب)

في النظام السابق الذي استُخدم بين عامي 1998 و2022، كانت البطولة تبدأ بثماني مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، بينما تغادر المنتخبات الـ16 الأخرى المنافسات.

أما في نسخة 2026، فقد أضيفت 16 دولة جديدة، ما أدى إلى رفع عدد المجموعات إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32 (أ.ف.ب)

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، وهو دور إقصائي جديد أُضيف لاستيعاب زيادة عدد المنتخبات.

وبذلك تضمن المنتخبات الـ24 الأولى والثانية في المجموعات مقاعدها في الأدوار الإقصائية.

أما المنتخبات التي تنهي دور المجموعات في المركز الرابع، وعددها 12 منتخباً، فتودع البطولة مباشرة دون أي فرصة إضافية.

لكن النظام الجديد يمنح أملاً إضافياً لأصحاب المركز الثالث.

إذ تتأهل أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ32، ليكتمل عدد المتأهلين إلى 32 منتخباً.

تضمن المنتخبات الـ24 الأولى والثانية في المجموعات مقاعدها في الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)

كيف يتم ترتيب أصحاب المركز الثالث؟

أول معيار هو عدد النقاط التي جمعها المنتخب في دور المجموعات.

وإذا تساوى منتخبان أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

وإذا استمر التعادل، يتم النظر إلى عدد الأهداف المسجلة.

وفي حال بقاء التعادل بعد ذلك، يتم الاحتكام إلى سجل اللعب النظيف.

المنتخبات الثمانية المتبقية التي حلت في المركز الثاني فتتواجه فيما بينها (أ.ف.ب)

ما هو سجل اللعب النظيف؟

يعتمد على عدد البطاقات التي حصل عليها المنتخب خلال دور المجموعات:

البطاقة الصفراء: نقطة واحدة

الطرد نتيجة إنذارين: 3 نقاط

البطاقة الحمراء المباشرة: 4 نقاط

بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط

ويعتبر المنتخب صاحب أقل عدد من النقاط التأديبية الأفضل في ترتيب اللعب النظيف.

وإذا استمر التعادل حتى بعد ذلك، يتم الاحتكام إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يتفوق المنتخب الأعلى تصنيفاً.

المنتخبات الثمانية المتبقية التي حلت في المركز الثاني فتتواجه فيما بينها (أ.ف.ب)

كيف يتم توزيع المتأهلين في دور الـ32؟

بعد تحديد المنتخبات الثمانية المتأهلة من المركز الثالث:

تواجه ثمانية من المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها ثمانية من أصحاب المركز الثالث.

بينما تواجه أربعة منتخبات أخرى متصدرة لمجموعاتها أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني.

أما المنتخبات الثمانية المتبقية التي حلت في المركز الثاني فتتواجه فيما بينها.

تواجه أربعة منتخبات أخرى متصدرة لمجموعاتها أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني (أ.ف.ب)

في النهاية :

12 متصدراً للمجموعات يتأهلون.

12 وصيفاً للمجموعات يتأهلون.

أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث تتأهل.

أصحاب المركز الرابع في المجموعات الـ12 يودعون البطولة.

أصحاب المركز الرابع في المجموعات الـ12 يودعون البطولة (رويترز)

وبذلك يرتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من 16 منتخباً في النظام القديم إلى 32 منتخباً في كأس العالم 2026، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة.

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وديّات المونديال: البرازيل تنتصر على مصر بثنائية

احتفال برازيلي بالهدف الثاني الذي سجله إندريك (رويترز)
احتفال برازيلي بالهدف الثاني الذي سجله إندريك (رويترز)
  • أوهايو : «الشرق الأوسط»
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  • أوهايو : «الشرق الأوسط»
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وديّات المونديال: البرازيل تنتصر على مصر بثنائية

احتفال برازيلي بالهدف الثاني الذي سجله إندريك (رويترز)
احتفال برازيلي بالهدف الثاني الذي سجله إندريك (رويترز)

سجل برونو غيمارايش هدفا مبكرا وأضاف إندريك هدفا آخر في الشوط الثاني ليتغلب المنتخب البرازيلي 2-1 على نظيره المصري في استاد بنك هانتينغتون في كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية في وقت متأخر من يوم السبت في آخر مباراة ودية للفريقين قبل خوض كأس العالم لكرة القدم 2026.

وجاء هدف المنتخب المصري في الدقيقة 11 وسجله مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) الذي خاض المباراة الدولية الثانية له، بعد أن سجل هدف الفوز 1-صفر على روسيا في المباراة الودية الماضية.

محمد صلاح قائد منتخب مصر في صراع على الكرة مع ماتيوس (أ.ف.ب)

ويدين المنتخب المصري بفضل كبير لحارسه مصطفى شوبير الذي تألق في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة خاصة خلال الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء الدفاعي للفريق بشكل واضح في الشوط الثاني ويقلص الخطورة أمام مرماه.

وتستهل مصر مشوارها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو حزيران ثم تلتقي نيوزيلندا وإيران في مباراتيها الأخريين بالمجموعة السابعة.

أما البرازيل، فتخوض مباراتها الأولى في المجموعة الثالثة أمام المغرب، قبل أن تلتقي هايتي واسكتلندا.

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رياضة رياضة مصرية كأس العالم البرازيل مصر
الرياضة رياضة عالمية

«تأشيرات المونديال»... جبهة جديدة بين واشنطن وطهران

منتخب إيران يغادر تركيا متجهاً إلى المكسيك (رويترز)
منتخب إيران يغادر تركيا متجهاً إلى المكسيك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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«تأشيرات المونديال»... جبهة جديدة بين واشنطن وطهران

منتخب إيران يغادر تركيا متجهاً إلى المكسيك (رويترز)
منتخب إيران يغادر تركيا متجهاً إلى المكسيك (رويترز)

تحوّلت أزمة تأشيرات «مونديال 2026» إلى جبهة جديدة بين واشنطن وطهران، بعدما أكدت السلطات الأميركية منح التأشيرات للاعبين والجهاز الفني وأفراد الطاقم المساند الضروريين، في حين بقي 15 عضواً من الوفد الإداري والتنظيمي من دون تأشيرات.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن «التأشيرات اللازمة لمشاركة إيران في كأس العالم تم إصدارها»، لكنه شدد على أن واشنطن «لن تسمح باستغلال هذا النظام لإدخال إرهابيين إلى الولايات المتحدة تحت ذرائع كاذبة»، في إشارةٍ إلى المخاوف الأمنية المرتبطة ببعض الأسماء المرافقة للبعثة.

ونددت إيران بما وصفتها بـ«معاملة تمييزية» بحق منتخبها، وطالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل، فيما وصف الاتحاد الإيراني القرار بأنه «تدخل سياسي في الرياضة». وأكد التلفزيون الإيراني أن اللاعبين والجهاز الفني حصلوا على التأشيرات، لكن 15 عضواً من الطاقم لا يزالون يواجهون مشكلات.

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أزمة تأشيرات تلاحق إيران قبل كأس العالم 2026... و15 إدارياً خارج القائمة

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أزمة تأشيرات تلاحق إيران قبل كأس العالم 2026... و15 إدارياً خارج القائمة

لاعبو إيران حصلوا على التأشيرة لكن تم رفض بعض الأعضاء في المنتخب (رويترز)
لاعبو إيران حصلوا على التأشيرة لكن تم رفض بعض الأعضاء في المنتخب (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أزمة تأشيرات تلاحق إيران قبل كأس العالم 2026... و15 إدارياً خارج القائمة

لاعبو إيران حصلوا على التأشيرة لكن تم رفض بعض الأعضاء في المنتخب (رويترز)
لاعبو إيران حصلوا على التأشيرة لكن تم رفض بعض الأعضاء في المنتخب (رويترز)

تحولت استعدادات المنتخب الإيراني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2026 إلى ملف سياسي جديد قبل أيام من انطلاق البطولة، بعدما حصل اللاعبون والجهاز الفني على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، في حين بقي 15 عضواً من الوفد الإداري والتنظيمي من دون تأشيرات، الأمر الذي أثار موجة احتجاج رسمية من طهران واتهامات لواشنطن بممارسة التمييز والتدخل السياسي في الرياضة.

ويعسكر المنتخب الإيراني حالياً في مدينة أنطاليا التركية، حيث يقيم منذ 18 مايو (أيار) الماضي استعداداً لخوض منافسات كأس العالم، قبل انتقاله إلى مدينة تيخوانا المكسيكية التي اختارها مقراً لإقامته خلال البطولة.

وأكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت التأشيرات اللازمة للاعبي المنتخب الإيراني وأفراد الطاقم المساند الضروريين للمشاركة في البطولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تسمح باستغلال هذه التسهيلات لإدخال أشخاص يشكلون تهديداً أمنياً إلى البلاد.

وقال المسؤول في تصريح لـ«The Athletic»: «تم إصدار التأشيرات اللازمة لإيران للمشاركة في كأس العالم، بما في ذلك اللاعبون وأفراد الطاقم المساند الضروريون»، مضيفاً: «لن نسمح للمنتخب الإيراني بإساءة استخدام هذا النظام لإدخال إرهابيين إلى الولايات المتحدة تحت ذرائع كاذبة».

جاء هذا الموقف بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بملف سفر المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة، في ظل التوترات السياسية والعسكرية المستمرة بين البلدين.

في المقابل، ردَّت السفارة الإيرانية في تركيا بلهجة حادة على القرار الأميركي، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من الإداريين والتنفيذيين وأفراداً آخرين في بعثة المنتخب لم يحصلوا على تأشيرات الدخول.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة صعّدت ما وصفتها بـ«المعاملة المتعمدة والتمييزية» بحق المنتخب الإيراني، مطالبةً الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل ومحاسبة الولايات المتحدة على ما عدّته انتهاكاً للقواعد الرياضية الدولية.

كما انضم الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى موجة الانتقادات، واصفاً القرار بأنه «تدخل سياسي في الرياضة في أسوأ أشكاله»، مؤكداً عزمه على متابعة القضية رسمياً مع «فيفا».

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن 15 عضواً من الطاقمين الإداري والتنظيمي لم يحصلوا على تأشيرات الدخول، رغم منحها للاعبين والجهاز الفني. وأشارت وكالة «تسنيم» إلى أن من بين الأسماء التي لم تحصل على التأشيرات المدير التنفيذي مهدي خراتي، والأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم هدايت مومبيني، ومدير الإعلام محسن معتمدكيا.

وأكد التلفزيون الإيراني أن هؤلاء الأعضاء سيسافرون مع المنتخب إلى المكسيك، على أن تتواصل المساعي للحصول على التأشيرات خلال الأيام المقبلة.

تأتي الأزمة في وقت يستعد فيه المنتخب الإيراني للسفر من أنطاليا إلى المكسيك بعد انتهاء معسكره الإعدادي، حيث خاض مباراتين وديتين فاز فيهما على غامبيا بنتيجة 3-1 ثم على مالي بنتيجة 2-0، في إطار تحضيراته الأخيرة للمونديال.

وكانت إيران قد قررت نقل مقر إقامتها الرئيسي خلال البطولة من ولاية أريزونا الأميركية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود الأميركية، في خطوة ارتبطت بمشكلات التأشيرات والرغبة في تقليص وجود البعثة داخل الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى.

ويخوض المنتخب الإيراني منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم، حيث يواجه نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس يومي 15 و21 يونيو (حزيران)، قبل أن يلتقي المنتخب المصري في سياتل يوم 26 من الشهر ذاته.

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