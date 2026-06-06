ويدراوغو يحقق حلم الطفولة بالانضمام إلى قائمة ألمانيا المونديالية

تحولت عطلة لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو في مدينة ماربيا الإسبانية إلى واحدة من أسعد لحظات حياته، بعدما تلقى اتصالاً من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان يبلغه بانضمامه إلى قائمة «المانشافت» المشاركة في كأس العالم 2026.

وجاء استدعاء لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 20 عاماً بعد تعرض زميله لينارت كارل لإصابة عضلية خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً للمواجهة الودية أمام الولايات المتحدة في شيكاغو، ما دفع الجهاز الفني إلى استدعائه بشكل عاجل.

وكشف ويدراوغو أنه تلقى الخبر في أثناء إجازته، قائلاً عبر الموقع الرسمي لناديه: «تلقيت اتصال المدرب مساء الجمعة خلال عطلتي. عندما أخبرني يوليان ناغلسمان بأنني أصبحت جزءاً من المنتخب، احتجت إلى بعض الوقت لاستيعاب ما حدث قبل أن أذهب مباشرة وأحزم أمتعتي».

ووصف اللاعب الشاب استدعاءه للمشاركة في كأس العالم بأنه تحقيق لحلم الطفولة الذي عمل من أجله لسنوات طويلة.

وقال: «إنه شرف عظيم وفخر كبير أن أمثل ألمانيا في كأس العالم. تحقق حلم طفولتي الذي بذلت الكثير من الجهد لتحقيقه، خصوصاً خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية».

ورغم سعادته بالاستدعاء، لم ينسَ زميله المصاب لينارت كارل، إذ تمنى له الشفاء العاجل، معرباً عن أسفه على غيابه عن البطولة بسبب الإصابة.

وأضاف: «أشعر بالحزن من أجله. من المؤسف أن يتعرض لإصابة قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة ويُحرم من المشاركة».

وكان ويدراوغو قد خاض أول ظهور له بقميص المنتخب الألماني الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما شارك بديلاً وسجل الهدف السادس في الفوز الكبير على سلوفاكيا بنتيجة 6-0 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتدخل ألمانيا منافسات مونديال 2026 بطموحات كبيرة لاستعادة مكانتها بين كبار المنتخبات، بعد خروجها المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وأوقعت القرعة المنتخب الألماني، المتوج باللقب أربع مرات، في المجموعة الخامسة إلى جانب كوراساو وساحل العاج والإكوادور، حيث يستهل مشواره بمواجهة كوراساو في 14 يونيو (حزيران)، على أمل استعادة أمجاد آخر تتويج عالمي حققه في مونديال البرازيل 2014.